Il progetto sportivo bianconero di quest'anno ha agevolato la valorizzazione di tanti giovani, oramai diventati parte integrante della prima squadra. E' il caso di Fabio Miretti, Nicolò Fagioli, due dei più impiegati, ma anche di Enzo Barrenechea, Matias Soulé e Samuel Iling Junior.

Eccezion fatta per lo spezzone di Bologna, l'inglese non ha però raccolto molto minutaggio e proprio per questo secondo le ultime notizie di mercato riportate da Calciomercato.it starebbe valutando una nuova esperienza professionale.

Non mancherebbero le società interessate, in particolar modo dall'Inghilterra.

La sua partenza si potrebbe concretizzare soprattutto se dovesse rimanere Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera.

Iling Junior potrebbe lasciare la Juventus a giugno

I dati stagionali ci dicono che Samuel Iling Junior ha disputato con la prima squadra 12 match fra campionato italiano, Coppa Italia, Champions League ed Europa League da aggiungere alle 11 partite giocate con la Juventus Next Gen.

Statistiche che non soddisferebbero il giocatore, che avrebbe voluto raccogliere più minutaggio, almeno secondo quanto riferito sempre da calciomercato.it. Iling infatti sentirebbe il bisogno di giocare data la giovane età e la necessità di crescere: su di lui ci sarebbero diverse società inglesi, una su tutte l'Aston Villa ma lasciarlo partire adesso potrebbe rappresentare per la Juventus una scelta poco lungimirante soprattutto considerate le qualità fatte intravedere dall'esterno.

Come risaputo il giocatore è cresciuto nel settore giovanile del Chelsea prima dell'approdo alla Juventus nel calciomercato estivo del 2020. Dopo aver iniziato con la Primavera bianconera è diventato parte integrante della Juventus Next Gen fino ad essere inserito nella rosa di Massimiliano Allegri, in cui è stato definitivamente promosso qualche mese fa.

Il mercato della Juventus

L'eventuale partenza di Samuel Iling Junior potrebbe passare dalla permanenza di Massimiliano Allegri (Iling sarebbe insoddisfatto proprio della sua gestione) ma non è da scartare la possibilità che la Juventus si affidi ad un nuovo tecnico.

Potrebbe arrivare Igor Tudor, protagonista anche in questa stagione con l'Olympique Marsiglia (attualmente la squadra allenata dall'ex difensore è seconda in classifica nel campionato francese) dopo aver avuto esperienze professionali importanti al Verona, all'Udinese e come secondo di Andrea Pirlo proprio nella società bianconera.