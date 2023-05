Il giornalista sportivo Paolo Ziliani ha recentemente riacceso i riflettori sulla vicenda che sta riguardando nella giustizia ordinaria la Juventus, l’Inchiesta Prisma. Si tratta dell'indagine condotta dalla Procura di Torino che, partita da una serie di controlli di Consob e Covisoc, ha analizzato alcune operazioni di mercato poco chiare, effettuate soprattutto dalla Juventus.

Sul suo account Twitter subito dopo l’udienza preliminare del Gup Marco Picco alla Procura di Torino ha postato un tweet critico nei confronti dell’ex presidente Andrea Agnelli in merito alla richiesta accettata dal Giudice di accogliere come parte civile il Fondo Lafico, uno degli azionisti della Juventus.

Picco ha accolto anche le richieste di Consob, Codacons, movimento consumatori e di alcuni azionisti. Tali proposte di costituzione di parte civile sono state accolte contro gli ex amministratori della società bianconera ma respinte contro la società Juventus, chiamata in causa in qualità di persone giuridica.

Il giornalista Ziliani ha parlato dell'Inchiesta Prisma e dell'ammissione del Fondo Lafico come parte civile

‘Agnelli chiamato a rifondere i danni all’azionista libico Lafico. Poi non dite che non ve l’avevo detto. 22 gennaio 2023, quasi quattro mesi fa…’. Questo il post pubblicato da Paolo Ziliani in cui ha aggiunto degli screenshot riferiti a dei tweet pubblicati proprio nel mese di gennaio dal giornalista sportivo.

In uno si legge ‘Agnelli è chiamato a rispondere in base all’articolo 2740 del Codice Civile sulla responsabilità patrimoniale dei danni inferti agli azionisti Juventus riferiti ai suoi reati. Gli azionisti della società bianconera potrebbero fare causa alla Juventus’.

La costituzione di parte civile da parte del Fondo Lafico andrebbe ad avvalorare le considerazioni del giornalista sportivo datate inizio 2023,

I commenti degli utenti al post del giornalista sportivo Ziliani

Nel suo tweet, il giornalista sportivo Paolo Ziliani ha richiamato l'attenzione sull'importante questione sui danni subiti dall'azionista libico Lafico a causa degli eventi collegati alla Juventus e riferiti all'Inchiesta Prisma.

Il giornalista ha sottolineato che Agnelli dovrebbe assumersi la responsabilità di risarcire i danni provocati e ha ricordato che questa posizione non è una novità, in quanto l'aveva espressa già diversi mesi prima, precisamente il 22 gennaio 2023.

Un utente ha commentato: 'Come sempre Ziliani una notizia avanti agli altri'. Un altro follower del giornalista sportivo ha aggiunto: 'Paolo Ziliani che dici? C'è spazio per scrivere un bel 39 allo Stadium? Mettere una terza coppa? Un premio per quest'uomo'. Un altro utente ha scritto: 'Quindi la Exor in caso di condanna al pagamento agli azionisti dei danni potrebbe rivalersi su Andrea Agnelli. Salvo che John Elkann non ne sia stato corresponsabile come pare da alcune intercettazioni. Che roba'.