La Juventus è al lavoro anche per definire le strategie di mercato per il Calciomercato estivo. Se i bianconeri dovessero non partecipare alle coppe europee la prossima stagione, la società potrebbe continuare a dare fiducia ai giovani come ha già fatto in questa stagione.

Diversi giocatori sono in prestito in altre società, fra questi spiccano anche Andrea Cambiaso e Nicolò Rovella. Il primo rientrerà a Torino e dovrebbe essere parte integrante della rosa bianconera. Il giocatore attualmente al Bologna dovrebbe andare a sostituire Juan Cuadrado, in scadenza di contratto a giugno e che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

Per quanto riguarda il centrocampista invece potrebbe prendere il posto di Leandro Paredes, che non dovrebbe essere riscattato dal Paris Saint Gerrmain.

Juan Cuadrado potrebbe essere sostituito da Cambiaso

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe sostituire Juan Cuadrado con Andrea Cambiaso. L'ex Genoa in questa stagione sta giocando al Bologna dimostrando tutta la sua bravura. Non è un caso che la società emiliana abbia voluto confermarlo fino a giugno nonostante la società bianconera avrebbe voluto anticipare il suo arrivo a gennaio. Evidente quindi come la Juventus abbia fiducia nel 23enne, che potrebbe diventare il titolare della fascia destra. Cambiaso sta giocando da terzino sinistro nel Bologna, di conseguenza può essere adattato su entrambe le fasce difensive ma anche essere schierato a centrocampo del 3-5-2.

Fino ad adesso il giocatore ex Genoa ha disputato 28 match nel campionato italiano fornendo 3 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 2 match di Coppa Italia. A proposito di ex Genoa anche Nicolò Rovella dovrebbe rimanere alla Juventus. Potrebbe sostituire Leandro Paredes, che difficilmente sarà riscattato dal Paris Saint Germain.

Il centrocampista sta dimostrando tutta la sua bravura in questa stagione ed è diventato un titolare nel Monza.

La Juventus dovrebbe ripartire dai giovani, ma è evidente come ci sia l'esigenza di rinforzare ulteriormente le fasce difensive anche in caso di permanenza di Alex Sandro. Il brasiliano però ha dimostrato di poter essere utile da centrale difensivo, ma ha deluso invece nel ruolo di terzino.

Per questo potrebbero arrivare altri due rinforzi per le fasce difensive.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di un terzino sinistro ed un terzino destro oltre che di un centrale difensivo. Piacciono Fabiano Parisi dell'Empoli e Emil Holm dello Spezia, valutati circa 20 milioni di euro. Per il ruolo di centrale la Juve valuterebbe Pau Torres, giocatore del Villareal in scadenza di contratto a giugno 2024 con la società spagnola.