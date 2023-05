Sabato scorso per il Milan è arrivato un risultato fondamentale in merito alla rincorsa ad un posto Champions, uno 2-0 rotondo firmato Bennacer-Theo Hernandez che ha consentito agli uomini di Pioli di portarsi al quinto posto e di rosicchiare due punti proprio alla compagine di Maurizio Sarri.

La brutta notizia è arrivata però da Rafael Leao che è stato costretto ad abbandonare il campo all'11' per un problema muscolare: subito dopo il match, Leao stesso ha pubblicato un post sui social per rassicurare i tifosi, ma le preoccupazioni sono alte in vista dell'Euroderby contro l'Inter.

In dettaglio, Leao ha riportato una piccola elongazione muscolare all'adduttore della coscia destra, una lesione nella zona dell'inguine. Niente di grave, ma la partita contro l'Inter è fra soli tre giorni e il rischio di aggravare la situazione c'è: "Rafael Leao si è sottoposto questa mattina a esami strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra. L’evoluzione del quadro clinico sarà monitorata giorno per giorno" recita il comunicato del Milan.

Gli infortuni all'adduttore sono molto comuni negli sport multidirezionali come il calcio, in cui ci sono frequenti cambi di direzione e accelerazioni. La maggior parte delle elongazioni all'adduttore può essere trattate con una fase di riposo ma come già accennato su Leao e sul Milan in questo caso incombe una semifinale di Champions League.

Come comportarsi?

I tempi di recupero e il possibile schieramento del Milan senza il portoghese

I tempi di recupero per un infortunio all'adduttore possono variare a seconda dell'entità e della gravità della lesione. Se l'elongazione è lieve, lo stiramento è minimo e il ritorno all'attività sportiva può essere pressoché immediato.

Se invece c'è un danno alle cellule muscolari, i tempi di recupero si allungano. Se dunque addetti ai lavoro e non concordino nel sostenere che non si è davanti ad una particolare gravità è anche vero che la gara contro l'Inter è in programma tra 3 giorni, mercoledì 10 maggio. Stando a quanto dichiarato dal Milan bisognerà attendere mercoledì stesso per capire se Leao verrà rischiato o se al contrario preservato con la speranza di averlo magari al ritorno.

Se non dovesse farcela è probabile l'inserimento di Saelemaekers che proprio contro la Lazio è subentrato al suo posto mostrando grandi capacità di adattamento a sinistra. A fianco a lui nel tridente dietro Giroud dovrebbero esserci Bennacer e Messias, con possibilità però di vedere anche Diaz sotto punta e Bennacer così 'retrocesso' nel ruolo di mediano.