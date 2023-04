Finale di Champions League tra Inter e Manchester City, un trasferimento al Real Madrid sfiorato e un futuro da dirigente. Questo, in sintesi, il pensiero di Giorgio Chiellini emerso durante una diretta Fanast Rft trasmessa su Discord. Impegnato in questo periodo negli Stati Uniti come giocatore del Los Angeles FC, il difensore toscano ha detto la sua sulla doppia sfida di Champions che vedrà impegnate nelle semifinali di andata e ritorno Inter e Milan in quello che è gia stato definito come l'Euroderby.

Chiellini ha dichiarato che il derby di Milano sarà quasi certamente una sfida equilibrata.

Tuttavia, se proprio dovesse puntare 1 euro su una tra Inter e Milan, sceglierebbe i nerazzurri. A suo parere, la squadra di Simone Inzaghi è più adatta a questo tipo di gare ad eliminazione diretta rispetto alla formazione guidata da Stefano Pioli.

Andando ancora più avanti, in vista della finale di Champions League del 10 giugno, l'ex difensore della Juventus ha pronosticato un confronto a Istanbul tra Inter e Manchester City.

'Prima o poi il Manchester City dovrà raggiungere la finale di Champions'

Interrogato sull'altra doppia semifinale di Champions League, quella che vedrà opposta il Real Madrid campione d'Europa in carica al Manchester City, Chiellini si è espresso in favore della compagine inglese.

Come per l'Euroderby, anche questa partita per lui sarà piuttosto tirata e sul filo dell'equilibrio.

Tuttavia, il pronostico del 38enne pisano pende verso il Manchester City, una squadra che prima o poi è destinata a raggiungere l'atto conclusivo della Champions. E questo potrebbe essere l'anno giusto. Dunque, stando alle sensazioni di Chiellini, la finale sarà tra Inter e Manchester City.

Detto ciò, non si è sbottonato sulla formazione che dovrebbe poi alzare la coppa il 10 giugno in Turchia.

'Sono stato a un passo dal trasferimento al Real Madrid'

Chiellini ha parlato anche della sua carriera da calciatore. Ha svelato che qualche anno fa è stato vicino al passaggio dalla Juventus al Real Madrid. Pensandoci oggi, il difensore del Los Angeles FC ha la sensazione che un'eventuale esperienza in Spagna sarebbe stata positiva per lui, essendo un uomo che ama molto viaggiare e conoscere nuove culture e tradizioni.

Tuttavia, per caratteristiche, pensa di non essere un giocatore molto adatto al calcio spagnolo. Probabilmente - se ce ne fosse stata l'opportunità - avrebbe fatto meglio in Inghilterra anche se lì, però, una volta superati i 30 anni si rischia di far fatica perché: "Dopo 2-3 stagioni trovano calciatori giovani che ti sostituiscono".

Il campione d'Europa 2021 non ha rinnegato, però, la sua lunga esperienza alla Juventus. Infatti si è detto felice di essere rimasto a Torino e di aver scritto pagine importanti della storia del club bianconero.

Futuro da dirigente per Chiellini

Il presente, il passato e poi il futuro. Chiellini si è espresso anche sui progetti che ha in mente quando deciderà di ritirarsi dal calcio giocato.

Innanzitutto ha rivelato che mentalmente si sente ancora un giocatore, ma purtroppo si è già accorto che: "Il mio corpo ha già dato qualche segno di cedimento".

L'obiettivo, a questo punto, è andare avanti almeno per un altro anno, o fino a quando non si renderà conto che ha raggiunto il limite massimo e che non riesce più ad esprimersi in campo ad alti livelli. Per adesso si diverte ancora ad indossare gli scarpini da calcio.

Il futuro di Chiellini non sarà su una panchina. Infatti l'ex Juventus ha sottolineato come, quello dell'allenatore, sia un lavoro logorante, nel quale bisogna credere fino in fondo. Ha parlato anche di "vocazione" da tecnico, una caratteristica che non gli appartiene (almeno per adesso) e che lo sta convincendo sempre di più a prepararsi ad una nuova carriera da dirigente quando appenderà gli scarpini al chiodo.