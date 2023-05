La Juventus è al lavoro per definire le strategie di mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Il primo passo potrebbe essere il nuovo direttore sportivo ma comunque, le notizie di mercato non mancano. D'altronde, le esigenze della società bianconera sono diverse e potrebbero ancora crescere se dovessero essere confermate le partenze dei giocatori in scadenza a giugno. Uno di questi è Alex Sandro, non è un caso, infatti, che si parli del possibile arrivo di un terzino sinistro.

Secondo calciomercato.it, uno dei giocatori che piace alla società bianconera è David Alaba, trasferitosi nel 2021 a parametro zero al Real Madrid ma che, dopo due stagioni, potrebbe decidere di accettare un'offerta da parte della società bianconera.

Il suo eventuale approdo a Torino, però, passa inevitabilmente dalla qualificazione alla Champions League da parte della squadra bianconera.

Possibile rinforzo per il settore difensivo David Alaba

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe valutare come rinforzo per la fascia sinistra David Alaba. Il giocatore austriaco, da due stagioni si è trasferito al Real Madrid dopo diversi campionati al Bayern Monaco. La società spagnola lo ingaggiò a parametro zero ed era seguito anche dalla Juventus. Un approdo a Torino che quindi potrebbe essere posticipato di due anni. David Alaba sarebbe un giocatore utile alla Juventus, non solo per la sua esperienza ma anche perché può giocare sia terzino che centrale di una difesa a quattro e a tre.

Con il Bayern Monaco giocò anche a centrocampo, segnale evidente della duttilità del giocatore che, però, ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro e guadagna circa 10 milioni di euro a stagione. La società bianconera può usufruire del Decreto Crescita, disposizione governativa che garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe anche accettare David Alaba come contropartita tecnica per la cessione di Dusan Vlahovic al Real Madrid. La società spagnola starebbe lavorando all'acquisto di un sostituto di Karim Benzema, che potrebbe lasciare a parametro zero la società spagnola a giugno. In tal caso, l'offerta del Real dovrebbe essere di circa 60 milioni di euro più il cartellino di David Alaba.

Se dovesse partire Vlahovic, la Juventus potrebbe sostituirlo con Alvaro Morata, che potrebbe far ritorno nella società bianconera dopo aver disputato quattro stagioni in bianconero, dal 2013 al 2015 e dal 2020 al 2022. L'Atletico Madrid potrebbe lasciarlo partire per circa 20 milioni di euro.