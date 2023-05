Il Liverpool e la sua stella, Mohamed Salah, hanno subito una grande delusione dopo aver mancato la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Nonostante le aspettative e l'obiettivo minimo prefissato, i Reds si sono classificati solo al quinto posto in Premier League, lasciando dietro di sé la possibilità di competere nella prestigiosa competizione europea. Questa delusione è stata percepita in modo particolarmente intenso da Salah, che su Twitter ha espresso la propria frustrazione definendo il mancato accesso all'Europa dei grandi inaccettabile.

A centrare il quarto ed ultimo posto utile è stato il Manchester United, vittorioso per 4-1 sul Chelsea.

Frustrazione e inaccettabilità: Salah esprime il suo disappunto

"Sono totalmente devastato. Non ci sono assolutamente scuse per questo. Avevamo tutto quello che serviva per qualificarci alla prossima Champions e abbiamo fallito. Siamo il Liverpool e qualificarci è l'obiettivo minimo. Mi dispiace ma è troppo presto per un post ottimista o che vi risollevi. Abbiamo deluso voi e noi stessi". Cosi si è espresso l'attaccante egiziano nel suo Tweet. Da quando è arrivato al Liverpool nel 2017, per Salah è la prima volta senza qualificazione alla Champions League.

Concentrarsi sull'Europa League: il nuovo obiettivo per il Liverpool e Salah

Nonostante la delusione per l'assenza dalla Champions League, il Liverpool dovrà ora concentrarsi sull'Europa League. Il quinto posto in Premier League garantisce infatti una partecipazione nella competizione europea per la prossima stagione. Anche se l'Europa League non incarna lo stesso prestigio della Champions League, sarà un'opportunità per il Liverpool di riscattarsi e dimostrare la propria forza sul palcoscenico europeo.

L'obiettivo principale del Liverpool e della sua stella egiziana sarà dunque quello di conquistare l'EL.

'Per troppo tempo non siamo stati all'altezza. Ora dobbiamo fare dell'Europa League la nostra coppa. É comunque un traguardo notevole visto il livello delle avversarie in Premier League' ha dichiarato al riguardo il tecnico Klopp a caldo.

Dopo 3 finali di Champions League coi Reds in cinque anni ed una coppa conquistata, in finale contro il Tottenham, il tecnico tedesco non potrà dunque cercare di traghettare i suoi nell'olimpo del calcio accontentandosi, almeno per un anno, dell'Europa meno scintillante dell'EL.