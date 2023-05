Allo stadio Meazza di Milano sabato 27 maggio alle ore 20:45 si gioca il match valido per la trentasettesima giornata di Serie A, la penultima del girone di ritorno, tra Inter e Atalanta.

Si tratta di uno scontro diretto per la zona Champions, visto che si affrontano la terza e la quinta in classifica, separate da cinque lunghezze. Un successo della Dea, dunque, potrebbe riaprire i giochi, mentre i padroni di casa con un pareggio si qualificherebbero matematicamente alla massima competizione europea.

Nella gara di andata, giocata al Gewiss Stadium di Bergamo, successo pirotecnico della squadra di Simone Inzaghi per 3-2.

Le ultime su Inter-Atalanta

L'Inter arriva a questa sfida in grande forma e con l'entusiasmo a mille avendo appena vinto la Coppa Italia, con il successo in finale contro la Fiorentina allo stadio Olimpico di Roma per 2-1, con Lautaro mattatore con la doppietta. I nerazzurri il 10 giugno giocheranno la finale di Champions League [VIDEO] anche se, paradossalmente, non hanno ancora la certezza di partecipare alla prossima massima competizione europea. Manca un punto alla squadra di Simone Inzaghi, essendo terza in classifica con 66 punti, a più cinque proprio sull'Atalanta quinta e a meno due dalla Lazio seconda.

Nell'ultimo turno è arrivata la sconfitta in casa del Napoli per 3-1, in una gara influenzata dal tanto turnover fatto dal tecnico nerazzurro, vista la finale in programma di Coppa Italia questa settimana.

L'Atalanta ha cominciato la stagione con l'obiettivo di tornare in Europa dopo un'annata, la scorsa, decisamente deludente, nella quale era rimasta fuori dalle prime sette in classifica. Il rendimento è stato abbastanza buono, nonostante qualche battuta a vuoto, tanto che sogna ancora il piazzamento in Champions League. La Dea è quinta in classifica con 61 punti, a meno tre dal Milan quarto.

La squadra di Gasperini cerca l'impresa in casa della finalista Champions. Nell'ultimo turno i bergamaschi sono tornati al successo dopo due sconfitte consecutive, battendo in casa l'Hellas Verona per 3-1.

Probabili formazioni Inter-Atalanta

Simone Inzaghi scenderà in campo con il solito 3-5-2 cambiando solo qualcosina rispetto alla finale di Coppa Italia.

Tra i pali, infatti, torna Onana, mentre in attacco sarà Romelu Lukaku ad affiancare Lautaro Martinez, con Dzeko che partirebbe dalla panchina. In mezzo al campo spazio a Brozovic in regia, con Calhanoglu e Barella ai suoi lati. Gli esterni saranno sempre Dumfries e Dimarco, in vantaggio nel ballottaggio con Gosens.

Gian Piero Gasperini si affiderà al 3-4-2-1, con Hojlund che guiderà l'attacco. Alle sue spalle, sulla trequarti, agiranno Koopmeiners e Pasalic. In mezzo al campo spazio a De Roon e Ederson, con Zappacosta e Maehle ai suoi lati.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro. All. Inzaghi.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners, Pasalic; Hojlund. All. Gasperini.