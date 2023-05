La stagione calcistica non è ancora finita, ma Inter e Juventus studiano già come potenziare la rosa della prossima stagione. I nerazzurri avrebbero individuato dei calciatori per rinforzare soprattutto difesa e centrocampo: sarebbero sulle tracce di Thiago Djalo, Nikola MIlenkovic e Fabiano Parisi. Nelle ultime ore ci sarebbe stato un sondaggio per Guido Rodriguez del Betis Siviglia, che interesserebbe soprattutto se dovesse non rinnovare Roberto Gagliardini.

I bianconeri potrebbero avviare dei contatti con Raffaele Palladino come nuovo allenatore se Massimiliano Allegri, che comunque ha il contratto in vigore fino al 2025, dovesse lasciare la Continassa al termine di questa stagione.

Le strategie per il futuro dell'Inter

I dirigenti dell'Inter avrebbero avuto dei contatti, prima della gara contro la Fiorentina all'Olimpico con un rappresentante di Tiago Emanuel Embaló Djaló. Il calciatore del Lille piacerebbe come erede di Milan Skriniar e la trattativa con i francesi potrebbe chiudersi per circa 15 milioni di euro.

I nerazzurri starebbero sondando anche Nikola Milenkovic della Fiorentina che ha il contratto in scadenza nel 2024: la sua valutazione di circa 15 milioni di euro sarebbe accessibile e le sue caratteristiche tecniche si sposerebbero alla perfezione con il 3-5-2 di Simone Inzaghi.

Per la corsia sinistra piacerebbe invece Fabiano Parisi dell'Empoli che potrebbe essere ingaggiato se Robin Gosens dovesse decidere di partire.

Il tedesco non ha giocato molto e sarebbe seguito da molti club della Bundesliga: la sua cessione potrebbe garantire circa 20 milioni di euro alla società.

Per il centrocampo si potrebbero intensificare i contatti con Guido Rodriguez del Betis Siviglia: il giocatore argentino ha il contratto in scadenza nel 2024. La trattativa si potrebbe chiudere sulla base di circa 10-15 milioni di euro.

Palladino idea per la Juve

La Juventus potrebbe intanto decidere di rifondare se non dovesse qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Massimiliano Allegri ha un contratto fino al giugno 2025, ma non sarebbe del tutto da escludere un cambio di allenatore in estate. In tal caso potrebbe interessare Raffaele Palladino del Monza, che in questa stagione ha dimostrato di saper valorizzare i giovani calciatori più promettenti e di dare un gioco di qualità del gioco alla propria squadra . Galliani e Berlusconi, però, vorrebbero andare avanti con lui anche per la prossima stagione per dare continuità al progetto sportivo dei brianzoli.