Secondo il giornale sportivo Tuttosport Massimiliano Allegri non presenterà le dimissioni dal suo ruolo di allenatore della Juventus. Durante la partita contro l'Empoli, il tecnico ha risposto in modo deciso che sarebbe da vigliacchi abbandonare la squadra in questo momento. Oltre a questa motivazione, il contratto da 9 milioni di euro all'anno rappresenta un incentivo per Allegri a rimanere. Tuttavia, se dovesse verificarsi un ribaltone e Allegri venisse esonerato, la Juventus ha in mente alcuni possibili sostituti.

La Juventus valuta Igor Tudor come possibile sostituto di Allegri

Igor Tudor potrebbe essere uno dei nomi seguiti dalla Juventus. In Francia con il Marsiglia sta ottenendo risultati notevoli, e questo ha suscitato l'interesse dei tifosi bianconeri, che lo vedrebbero bene sulla panchina del club. La sua esperienza come allenatore e il suo stile di gioco aggressivo potrebbero essere un'opzione interessante per la Juventus.

Piace Thiago Motta del Bologna

Un altro nome che emerge è quello di Thiago Motta, attuale allenatore del Bologna. Sotto la sua guida, la squadra ha acquisito un'identità di gioco solida, ottenendo risultati significativi considerando il valore della rosa a sua disposizione. Motta rappresenterebbe un profilo fresco e giovane, con ancora molto da dimostrare nella sua carriera da allenatore.

La Juventus gradirebbe anche i nomi di De Zerbi e Dionisi

Un'altra possibile scelta per la Juventus potrebbe essere Roberto De Zerbi, attuale tecnico del Brighton che recentemente ha raggiunto la qualificazione in Europa League per la prossima stagione. La dirigenza bianconera sembra interessata a valutare anche il profilo di Dionisi, tecnico del Sassuolo, considerando la possibilità di una separazione da Allegri.

Entrambi hanno un gioco moderno e offensivo che potrebbe rappresentare la scelta giusta per un nuovo progetto sportivo.

In conclusione, l'eventuale esonero di Allegri comporterebbe un cambio nella scelta degli allenatori da parte della Juventus, privilegiando profili freschi e giovani. Dopo un decennio di scelte conservatrici, ad eccezione di Pirlo, il club sembra essere orientato a dare spazio a nuovi allenatori con grande potenziale e voglia di dimostrare il proprio valore.

Intanto a giorni potrebbe essere ufficializzato il primo rinforzo per la stagione 2023-2024. Parliamo del nuovo direttore sportivo, secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera avrebbe raggiunto un'intesa contrattuale con Cristiano Giuntoli, che dovrà prima rescindere l'intesa contrattuale con il Napoli.