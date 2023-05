La dirigenza del Paris Saint Germain vorrebbe investire nel prossimo mercato estivo per provare a rinforzarsi sulla mediana. Potendo contare sulle importanti disponibilità finanziarie del patron Al-Khelaifi, la squadra parigina vorrebbe provare a strappare all'Inter il centrocampista Nicolò Barella con un'offerta di circa 80 milioni di euro nella prossima finestra di mercato estiva.

La nuova idea del PSG a centrocampo: Nicolò Barella

Le prestazioni del centrocampista nerazzurro Nicolò Barella in questa stagione, soprattutto in ambito internazionale, avrebbero attirato diverse attenzioni sul giocatore da parte di top club europei, soprattutto dalla Premier League.

Nell'ultima settimana invece si sarebbe fatta forte la voce proveniente da Parigi di un importante interessamento del Paris Saint Germain sul centrocampista nerazzurro; il fondo di investimento dello sceicco Al-Khelaifi, proprietario del club, starebbe valutando un possibile investimento di circa 80 milioni di euro per provare a convincere l'Inter a cedere il centrocampista italiano nella prossima estate.

La dirigenza dell'Inter non vorrebbe privarsi del centrocampista, considerato un perno dell'Inter del futuro, con voci che lo vorrebbero anche prossimo capitano dei nerazzurri nelle prossime stagioni. Un'offerta di circa 80 milioni di euro potrebbe però far vacillare la società di Viale della Liberazione, che avrebbe necessità di incassare liquidità per poter appianare il bilancio aziendale e poter investire nel prossimo mercato in entrata.

La situazione del centrocampo dell'Inter per la prossima stagione

Nella prossima finestra di mercato la dirigenza nerazzurra vorrebbe riuscire ad incassare circa 40 milioni di euro dalle eventuali cessioni prima di poter operare nuovi acquisti. L'indiziato numero uno a lasciare Milano nella prossima estate potrebbe essere Denzel Dumfries; l'esterno destro olandese sarebbe richiesto in Premier League dal Chelsea ma anche dall'Aston Villa, che potrebbero concretizzare le loro offerte dal prossimo giugno.

Anche Marcelo Brozovic potrebbe finire sul mercato in estate, con il Barcellona che sembrerebbe in prima linea per il centrocampista croato, che piacerebbe all'allenatore Xavi già da diverso tempo.

Dovrebbe invece restare in nerazzurro l'esterno sinistro Federico Dimarco, che grazie all'ottima stagione disputata soprattutto in ambito europeo avrebbe attirato l'attenzione di alcuni top club della Premier League; la dirigenza nerazzurra però non vorrebbe separarsi dall'esterno, mentre potrebbe ascoltare proposte per Robin Gosens, la cui permanenza in nerazzurro sembrerebbe complicata.