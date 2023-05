L'Inter è attesa da un mese di maggio infuocato: la doppia semifinale di Champions League contro i rivali di sempre del Milan, la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina e la lotta per il quarto posto in campionato sempre più a cardiopalma.

Nonostante il finale di stagione tutto da scrivere, la dirigenza nerazzurra è già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il reparto che dovrà essere necessariamente rinforzato è la difesa; l'addio preannunciato di Skriniar, l'eta avanzata di De Vrij e il futuro incerto di Acerbi rappresentano un campanello d'allarme per il reparto, che negli ultimi anni si è dimostrato estremamente importante per un modulo di gioco come quello del 3-5-2.

Tra i nomi circolati nelle scorse ore ci sarebbe anche quello di Tosin Adarabioyo, centrale difensivo del Fulham.

L'Inter penserebbe a Adarabioyo

Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, l'Inter avrebbe mostrato particolare interesse nei confronti di Tosin Adarabioyo, difensore centrale di proprietà del Fulham. Il classe 1997 nasce calcisticamente nelle giovanili del Manchester City, dall'Under 18 fino all'Under 23 per poi essere mandato in prestito in Championship prima al West Brom e poi al Blackburn.

Nel 2020 il City decide di venderlo al Fulham per circa un milione e mezzo di euro dove in poco tempo scala le gerarchie è diventa un titolare inamovibile nella difesa dei Cottagers. Alto quasi due metri il venticinquenne è dotato di un importante prestanza fisica che lo rende un ottimo colpitore di testa.

La caratteristica principale del giocatore nato in Inghilterra è la capacità di impostare l'azione dal basso, grazie anche al suo destro vellutato capace di essere preciso anche su lanci molto lunghi a tagliare il campo. Nonostante l'imponente corporatura Adarabioyo è uno dei difensori più veloci della Premier League. Doti tecniche ideali per ricoprire il ruolo da braccetto di destra nel 3-5-2 di Simone Inzaghi.

La possibile offerta

Il contratto di Adarabioyo con il Fulham è in scadenza il 30 giugno 2024, motivo per il quale il club inglese sembrerebbe intenzionato a mettere sul mercato il difensore già durante la prossima sessione estiva di Calciomercato cosi da monetizzare e non rischiare di perderlo a zero tra dodici mesi.

Adarabioyo è valutato circa 10 milioni di euro, cifra che l'Inter sarebbe disposta a mettere sul piatto per portare a Milano un difensore che non faccia rimpiangere Skriniar più del dovuto.

I nerazzurri potrebbero offrire al giocatore ex Manchester City un contratto quadriennale fino al 2027 da 3 milioni netti a stagione più bonus. Sul difensore nei mesi scorsi c'era anche l'interesse di Napoli e Juventus.