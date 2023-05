La Juventus molto probabilmente si appresta ad effettuare un profondo restyling di dirigenza e squadra in estate. Innanzitutto, il team dovrebbe essere affidato a un nuovo direttore sportivo, e sembra che il primo nome sulla lista sia quello di Cristiano Giuntoli, attualmente al Napoli.

Per quanto riguarda la panchina, se dovesse esserci un addio anticipato ad Allegri, si potrebbe andare su Igor Tudor. In merito ai calciatori, un'eventuale cessione di Dusan Vlahovic potrebbe essere utile per finanziare la campagna acquisti. Sullo sfondo ci sarebbe sempre il sogno Neymar che potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain.

Giuntoli e Tudor per riaprire un ciclo

La Juventus potrebbe pensare di affidare a Cristiano Giuntoli un nuovo progetto di squadra. L'attuale direttore sportivo del Napoli non avrebbe chiuso le porte ad un eventuale passaggio alla società torinese. Al suo posto, i partenopei potrebbero optare per Accardi dell'Empoli.

In merito all'allenatore, sarebbero in crescita le voci che porterebbero a Igor Tudor del Marsiglia. Tuttavia, bisogna ricordare che Allegri ha un contratto valido fino al giugno del 2025 e, dunque, un suo eventuale esonero sarebbe decisamente oneroso per le casse del club bianconero.

Tudor invece potrebbe essere liberato dal Marsiglia se dovesse concretizzarsi un accordo con Zinedine Zidane.

Vlahovic nel mirino del Chelsea

Il sogno di mercato (praticamente irraggiungibile) della Juventus sarebbe Neymar, dato in uscita dal Paris Saint-Germain nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Una suggestione che coinvolgerebbe anche il Milan. Ad ogni modo, è bene chiarire che, tenendo conto del lauto ingaggio del fuoriclasse brasiliano, è quasi impossibile che possa diventare un protagonista della Serie A.

Sembra più probabile, infatti, che possa trasferirsi in Premier League.

Il mercato della Juventus potrebbe essere finanziato dall'eventuale cessione di Dusan Vlahovic. Il bomber serbo continua a deludere con la maglia bianconera. L'ex Fiorentina sarebbe seguito dal Chelsea che vorrebbe metterlo a disposizione di Mauricio Pochettino, il quale quasi certamente nella prossima stagione guiderà i Blues.

Vlahovic avrebbe una valutazione di circa 70 milioni di euro, ma l'affare potrebbe concludersi anche se dovesse arrivare un'offerta da 60 milioni più bonus. Il Chelsea non avrebbe più intenzione di puntare su Romelu Lukaku che, anche se non dovesse restare all'Inter, verrebbe messo sul mercato per fare spazio a un nuovo centravanti.