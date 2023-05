L'Inter inizia a programmare il mercato della prossima estate in tutti i reparti. Secondo alcune indiscrezioni degli ultimi giorni ai nerazzurri piacerebbero in particolare il centrocampista portoghese Renato Sanches del Paris Saint Germain, l'attaccante Domenico Berardi del Sassuolo e il difensore Jean-Clair Todibo del Nizza.

Questi profili sarebbero stati individuati in vista dei possibili addii di Stefan De Vrij (che non ha rinnovato il contratto in scadenza a giugno, così come il sicuro partente Milan Skriniar), ma anche di Roberto Gagliardini ed Edin Dzeko.

Idea Sanches per il centrocampo

L'Inter avrebbe pensato a Renato Sanches del Paris Saint Germain per apportare quantità e qualità al proprio centrocampo. Il portoghese avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro, ma sarebbe possibile anche uno scambio alla pari con Marcelo Brozovic che potrebbe lasciare la Pinetina in estate in direzione Parigi.

Il centrocampista croato inoltre interesserebbe molto anche al Barcellona.

Domenico Berardi sarebbe ancora un obiettivo per l'attacco nerazzurro

Per l'attacco torna di moda il nome di Domenico Berardi. Il giocatore del Sassuolo e della nazionale italiana avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro, ma il club meneghino potrebbe offrire come contropartita tecnica il cartellino di Samuele Mulattieri.

L'attaccante, attualmente in prestito al Frosinone, ha ben figurato in questa stagione, contribuendo alla promozione alla massima serie.

Con l'arrivo di Berardi si potrebbe ipotizzare un attacco a tre punte: a lui potrebbe essere affiancato Marcus Thuram. Il calciatore francese non dovrebbe rinnovare il contratto con i tedeschi del Borussia Mönchengladbach e quindi potrebbe liberarsi a parametro zero da luglio.

Sulle sue tracce ci sarebbero però anche altre squadre come Arsenal e Barcellona.

Da valutare è invece il futuro di Edin Dzeko e di Romelu Lukaku. Il serbo ha il contratto in scadenza, mentre il belga è in prestito dal Chelsea e non è detto che la sua permanenza a Milano venga prolungata.

Todibo per rifondare il reparto difensivo dell'Inter

Per quanto concerne la difesa, invece, il nome nuovo sarebbe quello di Jean-Clair Todibo. Il calciatore del Nizza è abile a giocare sia nella difesa a tre che in quella a quattro. La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro, ma l'Inter potrebbe inserire nell'eventuale affare il cartellino di Joaquin Correa. L'ex Lazio sarebbe comunque apprezzato anche in Premier League e in Liga.