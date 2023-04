Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter nella prossima sessione estiva di Calciomercato è Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato ha disputato un'annata al di sotto delle aspettative, condizionata anche da qualche problema fisico, che lo hanno costretto ai box per quasi quattro mesi. Un lasso di tempo che ha permesso a Simone Inzaghi di sperimentare in quel ruolo Hakan Calhanoglu, che ha reso meno imprescindibile l'ex Dinamo Zagabria. Già a gennaio si era parlato di una sua possibile cessione, ma alla fine il giocatore è rimasto a Milano, rimandando a giugno ogni decisione.

Una delle società che sarebbe pronta a fare un tentativo è il Paris Saint Germain, pronto ad una vera e propria rivoluzione dopo il fallimento in Champions League.

La Roma si sta già muovendo sul mercato per cercare di assecondare le richieste di José Mourinho. Una delle priorità sarà rinforzare l'attacco e tra le diverse piste sondate ci sarebbe quella che porta a Domenico Berardi. L'esterno sarebbe pronto a lasciare il Sassuolo per giocare in Europa.

Psg su Brozovic

L'Inter nella prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe essere costretta a sacrificare almeno un big per fare cassa e finanziare il mercato in entrata. Uno dei principali indiziati sembra essere Marcelo Brozovic, dove in questa stagione sembra aver perso la centralità all'interno dello scacchiere di Simone Inzaghi che invece aveva fino allo scorso anno.

Su di lui si sarebbe fatto sotto il Paris Saint Germain. Tuttavia, il Psg avrebbe chiesto informazioni anche su Nicolò Barella. Su quest'ultimo, però, la trattativa appare più complicata visto il forte legame del classe 1997 con i colori nerazzurri e per la richiesta da oltre 60 milioni di euro per il suo cartellino. Per quanto riguarda Epic Brozo, invece, l'affare appare più semplice.

Parigini che sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra vicina ai 20 milioni di euro, oltre al cartellino di Leandro Paredes, che tornerà dal prestito alla Juventus.

Roma su Berardi

La Roma è alla ricerca di un rinforzo per l'attacco in vista della prossima stagione. Il nome finito nel mirino sarebbe quello di Domenico Berardi, che anche quest'anno ha trascinato al Sassuolo alla salvezza, nonostante qualche problema fisico di troppo.

L'esterno vorrebbe giocare in Europa ed è pronto a fare il grande salto nel calcio che conta. La valutazione si aggira sui 25 milioni di euro, ma i giallorossi sarebbero pronti a mettere sul piatto i cartellini di Tahirovic e Volpato, oltre ad un conguaglio sui 15 milioni di euro. Da capire se gli emiliani accetteranno o se preferiranno chiedere solo cash.