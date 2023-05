La dirigenza del Monza starebbe riflettendo sull'acquisto del centrocampista Stefano Sensi, attualmente, in prestito secco in Brianza dall'Inter. Nella prossima estate il club brianzolo potrebbe offrire ai nerazzurri 12 milioni di euro per convincere i nerazzurri a cedere il cartellino del giocatore italiano.

Il Monza starebbe pensando all'acquisto di Stefano Sensi

L'ottima stagione del Monza sotto la guida di Raffaele Palladino ha portato la squadra brianzola a confermare anticipatamente la propria permanenza nella serie maggiore e dunque la società, guidata da Adriano Galliani, starebbe già lavorando per fornire al tecnico una rosa competitiva anche nella prossima stagione.

In tal senso il centrocampista italiano Stefano Sensi, in prestito al Monza per questa stagione dall'Inter, potrebbe essere acquistato a titolo definitivo il giocatore dai brianzoli.

Per chiudere il trasferimento i nerazzurri vorrebbero ricevere dai brianzoli circa 12 milioni di euro nella prossima estate, cifra che farebbe molto comodo alle finanze nerazzurre per poter operare sul prossimo mercato in entrata.

Il centrocampista italiano non farebbe più parte del progetto tecnico dell'allenatore Simone Inzaghi e dunque un suo rientro a Milano sarebbe comunque "di passaggio". L'affare potrebbe concludersi nella prossima estate con il trasferimento del centrocampista a Monza stavolta a titolo definitivo.

Non solo Sensi potrebbe lasciare l'Inter a titolo definitivo

La dirigenza nerazzurra avrebbe già scelto di non puntare su Stefano Sensi, ma il centrocampista italiano non sarebbe l'unico nella zona mediana del campo a poter lasciare Milano definitivamente.

Anche Marcelo Brozovic sembrerebbe in rotta di collisione con i nerazzurri e potrebbe pertanto lasciare l'Inter nella prossima estate; sul giocatore ci sarebbe il forte interesse del Barcellona, ma anche diversi top club della Premier League starebbero monitorando la sua situazione contrattuale e se dovesse finire sul mercato potrebbero avanzare proposte importanti nella prossima finestra di mercato.

Un altro indiziato a lasciare la maglia nerazzurra in estate potrebbe essere Denzel Dumfries; sul laterale olandese ci sarebbe il pressing del Chelsea che potrebbe avanzare una proposta di circa 40 milioni di euro per convincere i nerazzurri a cedere l'esterno destro. Ma anche l'Aston Villa starebbe seguendo il giocatore, con la dirigenza inglese pronta a mettere sul tavolo delle trattative circa 30 milioni di euro cash.