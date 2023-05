L'Inter con ogni probabilità sarà una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato, facendosi forza anche sugli incassi della Champions League che ha portato quest'anno nelle casse quasi 150 milioni di euro.

Uno dei reparti che sicuramente verrà rinforzato è quello degli esterni, in particolar modo a destra. A prescindere da quello che sarà il destino di Denzel Dumfries, che piace sempre in Premier League, qualcosa sarà certamente fatto dato che Matteo Darmian sembra ormai fisso nel suo nuovo ruolo di braccetto di destra nella difesa a 3.

Uno dei nomi sondati dalla società nerazzurra sarebbe allora quello di Manuel Lazzari, che non è ritenuto incedibile dalla Lazio.

Venendo alla Juventus, la sconfitta di Siviglia potrebbe dare il là ad un progetto tecnico del tutto nuovo. I bianconeri cercheranno soprattutto profili futuribili che, però, abbiano già mostrato grande potenziale. Alla luce di ciò, sarebbero stati mossi i primi passi per cercare di mettere le mani sul Rasmus Hojlund, che con l'Atalanta ha fatto molto bene in questa stagione pur essendo solamente un classe 2003.

Inter su Lazzari

L'Inter ha avuto diversi contatti con la Lazio in questi giorni. Si è parlato ovviamente del futuro di Francesco Acerbi, con i nerazzurri che puntano ad un forte sconto rispetto ai 4 milioni di euro pattuiti per il riscatto l'anno scorso.

Oltre a lui, pare che i discorsi si siano allargati anche a Manuel Lazzari, che potrebbe così rinforzare la fascia destra dell'Inter.

Il giocatore non è più considerato intoccabile da Maurizio Sarri e per questo motivo non è da escludere un suo approdo a Milano tra qualche mese. Nell'affare potrebbe entrare il cartellino del giovane Giovanni Fabbian, attualmente in prestito alla Reggina e che piace molto alla Lazio.

Una sorta di due per uno che permetterebbe alle due società anche di realizzare una plusvalenza importante.

L'offerta della Juventus per Hojlund

La Juventus starebbe lavorando sotto traccia per cercare di mettere le mani su Rasmus Hojlund nella prossima sessione estiva di calciomercato. Pur essendo molto giovane, classe 2003, l'Atalanta ha fatto un investimento da oltre 15 milioni per acquistarlo dallo Sturm Graz, e il danese sul campo ha ripagato segnando 7 gol e collezionando 2 assist in 29 partite di campionato.

La Dea lo valuta ora 40 milioni di euro, cifra che i bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto qualora dovessero riuscire a cedere Dusan Vlahovic per almeno 80 milioni di euro. Sul serbo ci sarebbero Bayern Monaco, Arsenal, United e Chelsea e proprio per questo un'asta europea è tutt'altro che da escludere, asta che consentirebbe ai bianconeri di avere la liquidità necessaria per rinforzare l'attacco e gli altri reparti a disposizione di Allegri.