Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato è quello di Perr Schuurs, accostato soprattutto all'Inter per sostituire Milan Skriniar, che a giugno andrà via a parametro zero essendo in scadenza di contratto, accasandosi al Paris Saint Germain. Il difensore ha fatto molto bene con il Torino quest'anno e i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su di lui, anche se non sarà semplice convincere il club di Urbano Cairo a privarsene dopo un solo anno dal suo acquisto dal Torino.

I nerazzurri non sono i soli ad aver messo nel mirino il classe 1999.

Il giocatore, infatti, piacerebbe anche da un altro club italiano, il Milan, che potrebbe cambiare qualcosa in difesa dopo un'annata abbastanza deludente, che ha visto la squadra di Pioli praticamente mai in lotta per il titolo.

L'indizio di Schuurs dopo Inter-Milan

Perr Schuurs martedì era presente allo stadio Meazza per assistere all'Euroderby tra Inter e Milan, vinto dai nerazzurri per 1-0 che ha permesso alla squadra di Inzaghi di strappare il pass per la finale di Champions League. Una presenza che ha scatenato inevitabilmente i rumors di mercato, visto che già nei mesi scorsi si era parlato di un interesse proprio dei due club milanesi nei confronti del centrale del Torino.

E anche lo stesso giocatore non ha chiuso le porte a un addio, pur smentendo di aver incontrato uno dei due club per trattare il suo trasferimento: "Se rimarrò al Torino almeno per un’altra stagione?

Non lo so, vedremo. Sono andato a Milano solo per guardare la partita, non per incontrare uno dei club. Il mio focus in questo momento è sul Torino, è su queste ultime tre partite, importanti per noi, ma pure per me". Il Toro ha creduto in lui lo scorso anno, acquistandolo dall'Ajax per 10 milioni di euro, e il rendimento ha dimostrato che si è trattato di un vero e proprio affare visto che Schuurs non ha fatto rimpiangere Gleison Bremer, ceduto alla Juventus per quasi 50 milioni di euro.

La richiesta del Torino

Torino che, comunque, forte di un contratto fino a giugno 2026, non lascerà partire tanto facilmente Perr Schuurs. Il club di Cairo, infatti, avrebbe fatto sapere sia all'Inter che al Milan che per sedersi al tavolo delle trattative servirà un'offerta da almeno 30 milioni di euro più bonus.

Cifra importante, ma che potrebbe anche essere abbassata dall'inserimento di contropartite tecniche.

I nerazzurri possono giocarsi la carta Valentino Lazaro, valutato 6 milioni di euro, ma occhio anche a Samuele Mulattieri, valutato tra i 7 e i 10 milioni di euro.

Anche il Milan potrebbe cercare di offrire i cartellini di Gabbia e Junior Messias per una valutazione complessiva da 15 milioni oltre al conguaglio economico. Dovrà essere il Toro poi a decidere se accettare o chiedere in alternativa solo un conguaglio economico.