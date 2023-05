Nelle scorse ore l'ex calciatore Massimo Brambati ha parlato a TMW Radio della Juventus, invitando il club bianconero a cambiare la guida tecnica e a puntare nuovamente su Antonio Conte.

Del possibile futuro allenatore della Juve hanno parlato anche il giornalista Paolo De Paola e'ex calciatore Arturo Di Napoli, entrambi intervenuti ai microfoni di TMW Radio.

Juve, Brambati suggerisce: "Fossi nella Juventus cambierei allenatore e riprenderei Antonio Conte"

L'ex calciatore del Torino Massimo Brambati ha parlato della Juventus e di quello che potrebbe essere il futuro tecnico dei bianconeri ai microfoni di TMW Radio: "La Juve?

Deve cambiare il tecnico e riprenderei Conte. O mandi via l'allenatore o c'è da mandare via mezza squadra, visto che ho visto posture sbagliate. E certi giocatori li abbiamo sentiti cosa hanno detto sulla squadra. A me dicono che se la Juve non si leva dalla Superlega, la UEFA va dritta per dritta senza guardare in faccia a nessuno. Dietro alla Superlega però ci sono personaggi altrettanto importanti. Non sono così sicuro che Elkann rinunci alla Superlega".

Brambati ha poi concluso il suo intervento parlando dell'Inter e sottolineando come la formazione nerazzurra si sia meritata di approdare nella finale di Champions League, obiettivo che secondo lui avrebbe salvato la panchina di Simone Inzaghi.

De Paola: "La Juventus deve ripartire da un nuovo allenatore perché gli ultimi due anni di Allegri sono stati un fallimento"

Anche il giornalista sportivo Paolo De Paola ha parlato del possibile futuro della Juventus relativamente alla panchina: "Juve? Si deve ripartire da un nuovo allenatore. Gli ultimi due anni di Allegri sono stati un fallimento, non si è costruito nulla e preso giocatori anziani, oltre ad aver lasciato giocatori come Vlahovic lasciati in balìa di se stessi.

Si deve ripartire e Allegri non è adatto a questo lavoro".

De Paola ha poi parlato delle indiscrezioni che vorrebbero Tudor e Palladino in lizza per raccogliere l'eventuale eredità di Allegri, definendoli entrambi come profili adatti per la rifondazione della Juventus.

Di Napoli: "Fossi nella Juventus cambierei molto ma lascerei in panchina Allegri"

L'ex calciatore Arturo Di Napoli ai microfoni di TMW Radio ha invece spiegato: "Juventus? Cambierei molto. Io partirei dalla panchina, da Allegri. Quello che sta facendo è qualcosa di incredibile. Dopo il ko con l'Empoli non l'ho mai visto così, vuol dire che è stata dura. Ha due anni di contratto ancora ma deve cambiare qualcosa la Juventus, perché a tratti quest'anno la Juve è stata imbarazzante".