Sono giorni molto intensi in casa Inter. La stagione calcistica che sta per concludersi sarà sicuramente ricordata negli annali del club nerazzurro: gli uomini di Simone Inzaghi dopo aver conquistato la Supercoppa Italiana lo scorso gennaio imponendosi con un netto 3-0 contro i rivali di sempre del Milan e dopo aver portato a casa anche la Coppa Italia vincendo in rimonta per 2-1 contro la Fiorentina sono attesi il 10 giugno a Istanbul per la finale di Champions League contro il Manchester City. Il raggiungimento della finale della coppa dei campioni non rappresenta soltanto un incredibile traguardo sportivo ma anche un'importantissima vetrina che potrebbe regalare all'Inter nuovi sponsor.

Non a caso nelle ultime settimane la Qatar Airways avrebbe intensificato i contatti con i nerazzurri per diventare nuovo sponsor di maglia dopo la rottura con Digitalbits.

Inter e la questione Digitalbits

Questa stagione sarà sicuramente positiva per le casse interiste: oltre ai 100 milioni derivanti dal percosso in Champions andranno aggiunti i premi legati alla Supercoppa Italiana, alla Coppa Italia e al piazzamento in campionato e naturalmente anche gli incassi dovuti alla vendita dei biglietti per i match disputati in casa. A bilancio però mancheranno oltre 24 milioni di euro derivanti dal mancato pagamento da parte di Digitalbits. La società di criptovalute infatti non ha saldato nessuna delle tre rate da otto milioni previsti nel contratto.

A seguito dell'insolvenza la dirigenza nerazzurra ha deciso di rimuovere il logo 'DigitalBits' non soltanto dalle maglie della squadra femminile e della primavera, cosa che era stata già fatta a inizio anno, ma anche dalle divise indossate dalla prima squadra. Il 30 aprile in occasione di Inter-Lazio i meneghini sono infatti scesi in campo per la prima volta senza sponsor.

Nella stessa identica situazione si trova anche la Roma che per questo finale di stagione ha sostituito lo sponsor con la scritta SPQR.

Qatar Airways possibile nuovo sponsor di maglia

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la compagnia aerea Qatar Airways, una delle più prestigiose al mondo, sarebbe l'indiziata numero uno per prendere il posto di DigitalBits come Main Sponsor dell'Inter già dalla prossima stagione.

L'azienda Qatar Airways è attualmente la compagnia di aviazione di bandiera del Qatar ed è controllata interamente dal governo locale. La società internazionale vanta oltre 173 destinazioni operative in tutti i continenti trattandosi di uno dei più grandi vettori di linea aerea al mondo con oltre 50 mila dipendenti e un fatturato di circa 14 miliardi. Un particolare non da sottovalutare per l'Inter che adesso più che mai ha bisogno di partner solidi e affidabili.

La compagnia aerea di Doha ha avviato i contatti con l'Inter già da alcuni mesi e proprio per questo al momento sembrerebbe in vantaggio su altre opzioni, come quella rappresentata da un'altra compagnia aerea: Turkish Airlines. L'obiettivo della dirigenza nerazzurra, forte della vetrina internazionale offerta dalla Champions League, è quello di ottenere un accordo che possa garantire una cifra superiore ai 25 milioni di euro netti a stagione.