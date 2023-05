La Juventus è attesa da settimane impegnative fra vicende giudiziarie e Calciomercato. Il 15 giugno è atteso il processo per la manovra stipendi al Tribunale Federale Nazionale. La società bianconera rischia un'altra penalizzazione, si parla anche di una sanzione pecuniaria pesante anche se potrebbe definirsi anche un patteggiamento in intesa con la Procura Figc. Dal punto di vista sportivo, in attesa dell'ingaggio del nuovo direttore, la società bianconera è pronta a confermare i tanti giovani che sono stati valorizzati in questa stagione anche per merito di Massimiliano Allegri.

Ci si riferisce a Fagioli, Miretti, Iling Junior, oltre a Soulé, Barbieri. Tutti giocatori che dovrebbero rappresentare il presente e il futuro della società bianconera.

Possibili le conferme dei giovani: la Juventus dovrebbe ripartire da Fagioli, Miretti e Iling Junior

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus 2023-2024 dovrebbe ripartire dai giovani. La società bianconera è pronta a confermare i vari Fagioli, Miretti, Iling Junior, Soulé, Barbieri e probabilmente anche Kean, che potrebbe partire solo in caso di offerta importante. Una Juventus giovane a cui potrebbero essere aggiunti altri giocatori che in questa stagione hanno giocato in prestito come Andrea Cambiaso e Nicolò Rovella.

Il terzino attualmente al Bologna sarà utile in quanto può giocare su entrambele fasce, per quanto riguarda invece il centrocampista dovrebbe sostituire Leandro Paredes che difficilmente sarà riscattato dal Paris Saint Germain.

I giovani saranno sostenuti da diversi giocatori d'esperienza

La Juventus 2023-2024 dovrebbe essere rappresentata anche da alcuni giocatori di esperienza che aiuteranno ulteriormente i giovani a fare il definitivo salto di qualità.

Parliamo di Leonardo Bonucci, che ha un anno di contratto con la società bianconera e che nel 2024 dovrebbe lasciare il calcio giocato. Rimarranno a Torino anche Danilo, Perin, Locatelli, De Sciglio, Bremer oltre a Pogba, così come Kostic, Gatti e Alex Sandro. Il brasiliano avrebbe già prolungato il contratto per una stagione con una clausola che ha garantito il rinnovo automatico dopo un totale di presenze.

Si parla anche di un possibile prolungamento di contratto di Cuadrado, che andrebbe a supportare giovani come Cambiaso rappresentando un'alternativa valida.

I possibili partenti

La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori in caso di offerta importante. Parliamo di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, il primo è seguito da diverse società inglesi e dal Real Madrid, il secondo dal Bayern Monaco. Dovrebbero lasciare a parametro zero invece Adrien Rabiot e Angel Di Maria. Ha prolungato il suo contratto invece Carlo Pinsoglio. Da valutare poi il futuro professionale di giocatori come De Winter e Caviglia che rientreranno dai prestiti rispettivamente dall'Empoli e dalla Salernitana.