Il primo investimento importante della Juventus per il Calciomercato estivo dovrebbe essere l’ingaggio di un nuovo direttore sportivo. Giuntoli sarebbe il principale candidato per ricoprire tale ruolo e la società bianconera avrebbe già offerto un contratto di tre anni al dirigente. A rivelarlo è Massimiliano Nerozzi su Il Corriere di Torino. Il giornalista sportivo ha aggiunto che potrebbe aggiungersi anche un nuovo allenatore, Igor Tudor, che sembra essere in vantaggio per prendere il posto di Massimiliano Allegri sulla panchina.

La Juventus potrebbe sostituire Massimiliano Allegri con Igor Tudor

La Juventus dovrebbe ripartire da un nuovo direttore sportivo. Secondo il giornalista Nerozzi la società bianconera dovrebbe affidarsi a Cristiano Giuntoli, che dovrà prima rescindere il contratto con il Napoli in scadenza a giugno 2024 e solo dopo sottoscrivere una nuova intesa contrattuale. Si è parlato di un contratto di cinque stagioni ma secondo il giornalista del Corriere di Torino l’intesa potrebbe essere diminuita a tre stagioni. Altro passo importante potrebbe essere quello dell’allenatore. Sembrerebbe difficile la conferma di Massimiliano Allegri, nonostante un contratto fino a giugno 2025 con la società bianconera a 7 milioni di euro a stagione più 2 milioni di euro di bonus.

Fra i tecnici graditi dalla società bianconera ci sarebbe Igor Tudor, come confermato dal giornalista sportivo. Il tecnico si sta confermando nell’Olympique Marsiglia dopo stagioni importanti al Verona e all’Udinese e da vice allenatore di Andrea Pirlo alla Juventus nella stagione 2020-2021.

I possibili nomi per il dopo Allegri: piace anche De Zerbi

La Juve starebbe valutando altri nomi oltre Igor Tudor per il dopo Massimiliano Allegri. Piace molto anche Roberto De Zerbi, che ha contribuito in maniera importante al raggiungimento dell'Europa League del Brighton in questa stagione. Difficile invece l'ingaggio di Zinedine Zidane anche perché il tecnico francese ha un ingaggio importante.

Negli ultimi giorni si sta parlando anche di Roberto Mancini come possibile scelta della Juventus per la panchina. Il commissario tecnico della nazionale italiana sarà impegnato nella finali di Nations League, subito dopo potrebbe lasciare la rappresentativa italiana e magari ritornare ad allenare una società di calcio. Si parla anche di un possibile trasferimento al Napoli per Mancini in sostituzione di Luciano Spalletti. A proposito di Napoli, la Juventus spera che Giuntoli possa rescindere quanto prima il contratto così da sottoscrivere una nuova intesa contrattuale con la società bianconera.