Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha voluto rilasciare una dichiarazione in vista della prossima finale di Champions League del 10 giugno a Istanbul contro il Manchester City parlando di "punto di partenza per il calcio italiano".

Il commento del vicepresidente dell'Inter sulla finale di Champions League

Intervenuto ai microfoni di Planetwin365.news il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti ha voluto esprimere la sua opinione sul raggiungimento della finale di Champions League da parte dell'Inter: "Mi auguro davvero che questo traguardo rappresenti in realtà un punto di partenza per il calcio italiano e per il movimento in generale nel Paese".

Il dirigente sportivo nerazzurro ha continuato affermando: "il nostro calcio deve riuscire a ritornare ai livelli internazionali che merita. In questa stagione è stato un grande traguardo il raggiungimento di tre finali europee per tre club italiani: un risultato importante che dobbiamo fare di tutto per riuscire a riconfermare nelle prossime annate".

Javier Zanetti ha poi voluto fare un paragone tra le diverse leghe in Europa sostenendo che "Siamo tutti coscienti che c'è ancora molto lavoro da fare per cercare di mettersi ai livelli della Premier League e della Bundesliga tedesca, ma il passo compiuto in questa stagione può rivelarsi fondamentale per il futuro e per ritornare protagonisti in Europa".

Il vicepresidente nerazzurro ha poi esposto rapidamente una sua previsione per il match di Istanbul contro il Manchester City: "In una partita secca tutto può succedere, e noi siamo felici di essere protagonisti di questo evento internazionale nel quale vogliamo giocarci la nostra partita".

Il commento di Zanetti sul campionato italiano e i complimenti al Napoli

Il vicepresidente dell'Inter durante la sua intervista ha voluto sottolineare come il campionato italiano sia stato meritatamente conquistato dalla formazione di Luciano Spalletti: "Voglio complimentarmi con il Napoli per la stagione che hanno portato avanti, soprattutto in campionato, dominandolo dalle prime giornate fino al termine: il campionato dei partenopei è qualcosa di incredibile".

Javier Zanetti ha voluto evidenziare quella che a suo avviso è stata la chiave per la vittoria finale: "Il Napoli ha costruito un gruppo che voleva diventare protagonista in questo campionato, cercando di imporsi e di portare a casa l'obiettivo il prima possibile con una grande compattezza di squadra, motivazione e grande applicazione tecnica, che hanno dimostrato in ogni partita. A loro vanno le mie congratulazioni per aver meritato il titolo di campioni d'Italia".