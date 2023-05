Mancano ormai pochi giorni al termine della stagione calcistica ma in casa nerazzurra si lavora ormai da mesi per quella che sarà l'Inter futura. L'obiettivo numero uno della società capeggiata da Beppe Marotta è quello di individuare un profilo di alto livello che possa prendere il posto di Milan Skriniar, promesso sposo ormai da tempo al Psg. Uno dei difensori che potrebbe fare a caso dei nerazzurri è Pavard del Bayern Monaco. Il difensore francese era stato vicino all'arrivo nel capoluogo lombardo già lo scorso gennaio quando Skriniar annuncio pubblicamente la volontà di lasciare Milano.

L'Inter pur ottenendo il si da parte del calciatore non riuscì a portare Pavard alla corte di Inzaghi a causa del veto posto dalla società tedesca che rifiutò un'offerta di circa 20 milioni di euro.

Inter su Pavard

Pavard non rinnoverà il proprio contratto con il Bayern Monaco in scadenza il 30 giugno 2024. Il difensore francese ha comunicato alla società bavarese la volontà di voler lasciare la Bundesliga già durante la sessione estiva di Calciomercato che inizierà tra circa un mese. Pavard ha iniziato la sua esperienza con il Bayern Monaco nel luglio 2019, quando fu acquistato dai campioni di Germania per 35 milioni di euro dallo Stoccarda. In 4 anni il giocatore nato a Maubeuge (nord della Francia) ha vinto tutto quello che c'era da vincere: 4 campionati tedeschi, 1 coppa di Germania, 2 supercoppe di Germania, 1 Champions League, 1 Supercoppa europea e 1 mondiale per club.

Pavard rappresenta il difensore moderno per eccellenza, un giocatore dotato di un ottima struttura fisica (186 cm per 81 kg) e una grande tecnica che gli permettono di ricoprire tutti i ruoli della linea difensiva. In questa stagione il classe 1996 è stato infatti impiegato sia come terzino destro sia come centrale in una difesa a 4, diverse volte è stato schierato anche come braccetto destro in una difesa a 3.

Addirittura con la nazionale francese, con il quale si è laureato campione del Mondo nel 2018, ha giocato anche come esterno a tutta fascia nel 3-4-1-2, insomma un giocatore polivalente che farebbe estremamente comodo all'Inter di Simone Inzaghi.

Le possibili cifre

Lo scorso gennaio l'Inter ha offerto 20 milioni di euro al Bayern Monaco per Pavard, i tedeschi rifiutarono a causa dell'infortunio dell'altro difensore Lucas Hernandez e per il pochissimo tempo a disposizione per trovare un sostituto.

Adesso a distanza di cinque mesi le cose sono cambiate e potrebbero bastare 12/13 milioni di euro per aggiudicarsi il cartellino del difensore ex Stoccarda. Il Bayern sa che questa è l'ultima occasione per potere monetizzare dalla vendita di Pavard dato che il prossimo anno andrà via a zero, la società inoltre adesso avrebbe tutto il tempo per individuare un degno sostituto. L'Inter spera di poter contare anche sull'ottimo rapporto che vanta con Rummenigge, appena eletto membro del consiglio di sorveglianza del club bavarese. I nerazzurri potrebbero offrire al difensore francese un quadriennale fino al 2027 da circa 5 milioni netti a stagione più bonus.