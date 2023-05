La Juventus è attesa da settimane impegnative sul fronte giudiziario. In attesa di conoscere le motivazioni con le quali il Collegio di Garanzia del Coni ha optato per l'annullamento della penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze con rinvio della sentenza alla Corte Federale d'Appello per una riformulazione della sanzione, il club valuta anche come procedere con la manovra stipendi.

Non sarebbe da scartare un eventuale patteggiamento in intesa fra Procura Figc e società bianconera così da chiudere gli iter procedurali entro questa stagione.

Dall'altra parte c'è anche la Uefa che aspetta il proseguo delle vicende giudiziarie anche se, se secondo le ultime notizie riprese da ilbianconero.com, la volontà dell'ente presieduto da Aleksander Ceferin sarebbe comunque quella di escludere la Juventus per almeno una stagione dalle competizioni europee.

Una decisione che infastidirebbe parecchio John Elkann, che dopo le dimissioni dell'ex Consiglio d'Amministrazione della società bianconera si aspetterebbe più clemenza e meno rigidità nei confronti della società.

Le vicende giudiziarie della Juventus

Intanto proseguono gli iter procedurali riguardanti il caso plusvalenze e la manovra stipendi. La Juventus attende di conoscere le motivazioni dell'annullamento della penalizzazione di 15 punti, dopo potrebbe valutare una richiesta di patteggiamento in intesa con la Procura Figc. A parlare dell'argomento nelle ultime ore il giornalista sportivo Fabio Tavelli, che a Sky Sport ha sottolineato come potrebbe esserci un patteggiamento unico con alcuni punti di penalizzazione per il caso plusvalenze e una sanzione pecuniaria per la manovra stipendi. Il tutto sarebbe utile per chiudere le vicende entro questa stagione.