La Juventus è sempre molto attenta al mercato dei giovani come dimostrato dagli investimenti delle ultime stagioni a livello di settore giovanile e Next Gen. Tanti stanno già trovando spazio in prima squadra, da Barrenechea a Matias Soulé passando per Fabio Miretti.

A questi nel prossimo Calciomercato estivo potrebbe aggiungersi un altro giovane sudamericano, già titolare nel Boca Juniors nonostante sia un classe 2004. Parliamo del terzino sinistro Valentin Barco, che ha recentemente prolungato la sua intesa contrattuale fino a dicembre 2024. C'è però una clausola rescissoria nel contratto che gli permetterebbe di lasciare il Boca Juniors per circa 9 milioni di euro.

Possibile l'acquisto di Valentin Barco del Boca Juniors

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate da calciomercato.com, la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Valentin Barco, argentino del Boca Juniors che in questa stagione è diventato a tutti gli effetti un titolare. La società bianconera vorrebbe rinforzare le fasce difensive e il classe 2004 rappresenterebbe un investimento per il presente e per il futuro. Costerebbe circa 9 milioni di euro, prezzo della clausola rescissoria presente nel suo contratto.

In caso di approdo in bianconero, Barco potrebbe iniziare nella seconda squadra bianconera anche se non è da scartare la possibilità che venga integrato da subito nella prima squadra.

Il club ha infatti bisogno di prendere dei terzini, a tal riguardo piacciono anche Fabiano Parisi dell'Empoli ed Emil Holm dello Spezia.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare un argentino ma lasciarne partire altri due nel calciomercato estivo. Difficile il riscatto del cartellino di Leandro Paredes del PSG, valutato circa 20 milioni di euro e che ha un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione.

Se fine a qualche settimana fa sembrava invece certa la volontà di Angel Di Maria di rimanere a Torino attualmente le cose sembrano essere cambiate, soprattutto dopo la mancata convocazione del giocatore per la trasferta di Bologna arrivata, a detta dei media, per volontà dello stesso Di Maria che avrebbe comunicato di avvertire un dolore alla caviglia una volta saputo che sarebbe partito dalla panchina.

Il fantasista argentino guadagna circa 7 milioni di euro l'anno e vorrebbe rimanere nel calcio che conta per giocarsi la Coppa America con l'Argentina, l'impressione è che club e giocatore ne parleranno a stagione conclusa.