Nelle scorse ore l'ex calciatore Massimo Brambati ha parlato ai microfoni della TMW Radio della Juventus e del suo tecnico Massimiliano Allegri. Dello stesso argomento hanno detto la loro opinione anche il giornalista sportivo Sandro Sabatini ai microfoni della trasmissione Pressing e Antonio Cassano su Twitch alla Bobo TV.

Juventus, Brambati: "I bianconeri in questo momento sono ostaggi del contratto fatto a Massimiliano Allegri"

L'ex calciatore Massimo Brambati ha parlato della Juventus e del tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Brambati, intervistato nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio ha dunque detto del manager da Livorno: "Calvo che ha annunciato la riconferma di un allenatore che in un'altra epoca e con un contratto diverso non avrebbe concluso nemmeno la stagione.

Secondo me la riconferma eventuale di Allegri è solo per il contratto e non per meriti. La Juve in questo momento è ostaggio del contratto di Allegri". Brambati ha poi spostato il punto del suo discorso sulla presunta volontà della Juventus di voler inserire nella prossima estate un nuovo direttore sportivo nell'organico: secondo quanto riferito dall'ex calciatore, lo stesso Allegri avrebbe indicando i nomi di Frederic Massara del Milan e quello di Giovanni Rossi del Sassuolo ed escludendo il profilo di Cristiano Giuntoli, ds del Napoli che nelle ultime settimane è stato accostato alla Juventus.

Sabatini fa muro su Allegri: "Ha le sue responsabilità ma quanti giocatori ha avuto a disposizione?"

Anche il giornalista sportivo Sandro Sabatini ha parlato della Juventus e del suo tecnico. Sabatini, intervenuto ai microfoni della trasmissione Mediaset Pressing, ha dunque detto di Allegri: ""E' una situazione molto difficile, in cui la Juventus ha giocato partite meno buone e altre buone, nessuno qui difende Allegri, perché ne ha piene responsabilità, compreso il gioco che potrebbe essere migliore, ma in questa situazione bisogna vedere quali giocatori ha avuto a disposizione.

Perché solo chi non è competente di calcio può dire che c'è una situazione ottimale quando ti tolgono 15 punti". Sabatini ha poi parlato del nervosismo che ha palesato Allegri in queste ultime settimane, sottolineando come il tecnico dei bianconeri sia sotto pressione per gli ultimi risultati ottenuti dalla formazione piemontese.

Cassano: "Alla Juve resta Allegri o Vlahovic e se fossi in Milan penserei al serbo"

Antonio Cassano ha parlato di Massimiliano Allegri e della Juventus alla Bobo TV asserendo quanto segue: "La Juventus dovrà fare una scelta: o fa partire Allegri o fa partire Vlahovic. Solo uno dei due rimarrà". Cassano, restando in tema Vlahovic ha poi aggiunto: "Io se fossi il Milan andrei sul serbo, deve fare un acquisto solo e deve mettere 50-60 milioni e prendere Vlahovic, conosce il campionato, è giovane, puoi averlo per 10 anni".