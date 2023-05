La Juventus potrebbe decidere di salutare Massimiliano Allegri al termine di questa stagione. Molto dipenderà dagli obiettivi che verranno centrati e soprattutto dalle sentenze che riguardano le inchieste in cui è coinvolto il club. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il tecnico livornese, che ha un contratto fino al 2026, potrebbe non essere alla Continassa nel prossimo anno. Oltre al nome di Igor Tudor, i bianconeri starebbero sondando anche quello di Raffaele Palladino, che si è fatto notare grazie alle ottime prestazioni evidenziate dal suo Monza,

Di Gregorio e Carlos Augusto per il futuro della Juventus

L’ex calciatore bianconero potrebbe fare il salto in una big e decidere di portare con sé due ragazzi che stanno facendo molto bene in Brianza.

Si tratterebbe di Carlos Augusto e Michele Di Gregorio. Il terzino interesserebbe anche all’Inter ed avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro, mentre il portiere sarebbe valutato circa 15 milioni di euro. I piemontesi potrebbero inserire come contropartite tecniche i cartellini di Ranocchia e Nicolò Rovella, in prestito proprio nel club presieduto da Silvio Berlusconi.

Bayern Monaco interessato a Vlahovic, il Tottenham sonda Bremer

Il mercato della Juventus potrebbe essere caratterizzato dalla cessione di due big come Dusan Vlahovic e Gleison Bremer. Il primo sarebbe stimato da Chelsea e Bayern Monaco e non ha soddisfatto le aspettative sotto la guida di Massimiliano Allegri. I bavaresi potrebbero mettere sul piatto circa 50 milioni di euro per garantire a Tuchel un vero centravanti per la prossima stagione.

Per quanto riguarda il difensore, il Tottenham ci sarebbe pensando per intraprendere un nuovo progetto che vedrebbe Julian Nagelsmann nuovo allenatore. Gli Spurs potrebbero offrire circa 50 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell’ex Torino che è costato, soltanto a giugno, circa 60 milioni di euro.

Anche Chiesa potrebbe approdare in Premier League

La Juventus potrebbe decidere di sacrificare anche Federico Chiesa per fare cassa. Il calciatore ex Fiorentina sarebbe finito nel mirino del Tottenham che avrebbe deciso di rivoluzionare la rosa a partire dalla prossima stagione. Gli Spurs potrebbero mettere sul piatto un'offerta da circa 50 milioni di euro per convincere i bianconeri a convincere l'esterno che non ha avuto un buon rendimento, anche a causa dell'infortunio al crociato, sotto la guida di Massimiliano Allegri. Le cessioni di Bremer, Vlahovic e Chiesa potrebbero diventare molto probabili se la squadra torinese non dovesse giocare in Europa nella prossima stagione calcistica.