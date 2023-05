Nelle scorse ore l'ex calciatore della Juventus Ruben Olivera ha parlato ai microfoni di Tuttojuve.com del club bianconero e del tecnico Massimiliano Allegri, suggerendo alla società piemontese di cambiare gestione tecnica.

Sempre su Allegri hanno espresso la propria opinione anche Daniele Adani alla Bobo TV e Gianni De Biasi alla trasmissione Tutti Convocati.

Juventus, Olivera: "Penso che sia arrivato il momento giusto per il club bianconero di cambiare allenatore"

L'ex calciatore della Juventus Ruben Olivera ha parlato ai microfoni di Tuttojuve.com della formazione bianconera e del suo tecnico Massimiliano Allegri.

Olivera, affermando: "Non conosco personalmente Allegri e come lavora, ma per me è arrivato il momento giusto per cambiare allenatore. La Juventus ha bisogno di una nuova identità. Ci vuole un profilo più giovane, in linea coi tempi, a cui deve esser dato il tempo per lavorare, evitando quanto accaduto per intenderci con Sarri e Pirlo. Il mister si affida molto alla giocata del singolo e del campione, ma per tornare a vincere serve un'idea di calcio più moderna".

L'ex centrocampista uruguaiano ha poi sottolineato come la formazione bianconera non sia riuscita a trovare un'identità di gioco e come gli attaccanti non riescano a trovare la via della rete per motivi a lui sconosciuti.

Olivera ha poi concluso il suo intervento parlando della prossima partita di campionato che vedrà la Juventus affrontare il Lecce: secondo l'ex calciatore, l'unico modo per i bianconeri di vincere la gara sarà quello di superare la formazione salentina sotto l'aspetto dell'intensità sul campo.

Adani sulla Juventus: "Calvo conferma Allegri ma lui parla di conti e non è un uomo di campo"

Anche Daniele Adani ha parlato nelle scorse ore della Juventus e del tecnico bianconero Massimiliano Allegri. L'ex calciatore dell'Inter, ai microfoni della Bobo TV, ha commentato quanto detto dal CFO della Juve Francesco Calvo in occasione del pre-gara con il Bologna: "Calvo dice che la conferma di Allegri è un’ovvietà e che la Juve non è nemmeno a metà del progetto.

Lui parla di conti, non è uomo di calcio, ma la responsabilità del campo è tutta su Allegri. Per molti tifosi, invece, che guardano le partite, la Juve deve cambiare".

De Biasi su Allegri: "Può essere criticato per tante cose ma non per cose gestisce la squadra"

Intanto anche l'allenatore di calcio Gianni De Biasi ha parlato di Massimiliano Allegri e di Dusan Vlahovic ai microfoni della trasmissione "Tutti convocati".

Ecco quanto ha detto in merito: "Allegri può essere criticato per tante cose, ma non per la capacità di gestire. Vlahovic? è in una fase di down, l'avevo visto giocare contro di me e fare cose strepitose, sta vivendo un momento di appannamento come capita a tutti gli attaccanti".