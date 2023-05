Nelle scorse ore, il giornalista Graziano Campi ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it della Juventus e della permanenza nel club bianconero del tecnico Massimiliano Allegri. Della "Vecchia Signora" ha detto la propria opinione anche Riccardo Trevisani alla trasmissione Mediaset Pressing.

Campi su Allegri: 'Nella Juventus hanno confermato la sua presenza, ma ci sono alte possibilità che lasci i bianconeri'

Il giornalista sportivo Graziano Campi è tornato a parlare nelle scorse ore della Juventus e di quello che potrebbe essere il futuro del tecnico bianconero Massimiliano Allegri.

Ecco quanto asserito in merito da Campi ai microfoni di Calciomercato.it: "Da casa Juve, Allegri è straconfermato, l’hanno già fatto con Pirlo e con Sarri. Ma le voci extra ci dicono che oramai il rapporto è compromesso. Tra l’altro, chi oggi conferma Maxi Allegri, a giugno potrebbe non esserci più con una nuova dirigenza. Le possibilità che Allegri lasci la Juventus ci sono e sono molto alte". Parole, quelle di Campi, che arrivano dopo quanto affermato dal CFO dei bianconeri Francesco Calvo, che nel pre-gara di Bologna-Juventus ha detto quanto segue ai microfoni di Dazn: "Confermare Allegri è un'ovvietà, questo è il nostro pensiero. Allegri è tornato per un progetto di quattro anni, non siamo alla metà, non è finita la seconda stagione.

Per lui parlano gli 11 trofei in sette anni, le due finali di Champions. Non è in discussione".

Trevisani sulla Juventus: 'Stagione fortemente negativa e tra i responsabili c'è anche Allegri'

Il giornalista sportivo Riccardo Trevisani ha parlato di Massimiliano Allegri, della Juventus e dell'annata che stanno vivendo i bianconeri.

Trevisani, intervenuto nella trasmissione Mediaset Pressing ha dunque detto in merito: "Io se fossi nella Juventus non sarei scontento della stagione che deve sognare l'Europa League quando le premesse erano diverse con il ritorno di Allegri. La Juve sta andando bene? No. Ha delle giustificazioni? Alcune, ma la stagione è fortemente negativa e se diciamo che prima è colpa dei giocatori, poi della società che non funziona, quando è colpa dell'allenatore?

A me la situazione sembra chiara". Trevisani ha poi rintuzzato sull'argomento sottolineando come la Juventus in questa stagione non sia mai stata coinvolta veramente nella lotta per la prima posizione, sia uscita in maniera prematura dalla Champions League ed abbia abbandonato la Coppa Italia dopo aver giocato una partita orribile con l'Inter. Infine, Trevisani ha voluto concludere il suo intervento commentando l'episodio del rigore dato al Bologna e contestato dalla Juventus, evidenziando come su Alex Sandro ci sarebbe stata una spinta da revisionare.