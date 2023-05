La Juventus è attesa da giorni importanti con il ritorno dalla semifinale di Europa League contro il Siviglia. La Corte Federale d'Appello si esprimerà sulla vicenda il 22 maggio, con la società bianconera che potrebbe subire una penalizzazione tale da escluderla dalle competizioni europee nella stagione 2023-2024. Ci vorranno probabilmente più dei -9 punti per portare la Juventus fuori dalle competizioni europee considerando che il Milan quinto è a -8 punti e l'Atalanta settima è a -11. Sull'argomento di recente ha parlato anche Fabio Caressa a Sky Calcio Club.

Il giornalista sportivo ha sottolineato come bisognerà considerare anche l'ottavo posto in campionato per un'eventuale qualificazione alla Conference League considerando la situazione giudiziaria della Juventus.

Il giornalista Caressa ha parlato del campionato e della possibile penalizzazione per la Juventus

'L’ottavo posto potrebbe ritornare interessante nel caso in cui la Juve prenda una penalizzazione – decideranno il 22 – e la Fiorentina non prenda una competizione'. Queste le dichiarazioni di Fabio Caressa a Sky Calcio Club. Il giornalista sportivo ha parlato della possibilità di una pena afflittiva per la società bianconera per il caso plusvalenze che potrebbe incrementare l'importanza dell'ottavo posto attuale in classifica.

Se infatti la Corte Federale d'Appello deciderà per l'esclusione dei bianconeri dalle competizioni europee l'ottavo posto equivarrebbe al settimo, ovvero il posto utile alla qualificazione in Conference League. Quel che è certo è che la battaglia per l'ottavo posto attuale è davvero interessante, con la Fiorentina attualmente ottava insieme a Monza e a Torino.

Saranno quindi tre match decisivi in questo finale di stagione per la qualificazione alle competizioni europee, in attesa di conoscere l'esito del processo per il caso plusvalenze.

Il caso plusvalenze e la manovra stipendi

Diversi addetti ai lavori hanno parlato della situazione giudiziaria della Juventus. Gran parte degli esperti di diritto sportivo hanno confermato che dalla motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni, l'annullamento dei 15 punti di penalizzazione con rinvio alla Corte Federale d'Appello, è probabile che la società bianconera venga sanzionata probabilmente non con il -15 iniziale.

Dipenderà dalla scelta dell'accusa di voler decidere una pena afflittiva o meno nei confronti della società bianconera. Si attende anche di capire come finirà l'altro caso giudiziario, la manovra stipendi, con il Procuratore Chiné che non ha ancora deferito la società bianconera ed è probabile che attendano l'esito del processo per il caso plusvalenze. Ci sarebbe anche l'ipotesi di un patteggiamento da parte della società bianconera in intesa con la Procura Figc, in tal caso potrebbe definirsi una sanzione pecuniaria pesante.