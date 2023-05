L’andata della semifinale di Europa League contro la Siviglia ha mostrato una Juventus con le solite problematiche nel gioco ma il risultato per 1 a 1 alimenta speranze di qualificazione alla finale ed è stata una serata indimenticabile per Leonardo Bonucci, anche se è stato costretto ad abbandonare anzitempo il campo a causa di un problema fisico.

Il giocatore bianconero ha festeggiato la 500esima partita con la Juventus. Il problema all’adduttore potrebbe significare chiusura in anticipo della stagione. Fino ad adesso in stagione ha totalizzato solo 24 presenze (molte delle quali da subentrante) nel corso dell'anno, un record negativo in continuità con le sue prestazioni del 2021 (35) e del 2022 (34).

È inevitabile, quindi, iniziare a pensare a cosa riserverà il futuro per Bonucci già dalla prossima stagione, anche se il tecnico Allegri, pur ammettendo di aver avuto "battibecchi e robe" con il difensore, non si è sbilanciato troppo nel fare supposizioni nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Cremonese "Fine carriera? Sono decisioni personali, dipende da come uno si sente. Leo è intelligente, capirà e sceglierà in base al suo bene”. C’è la possibilità quindi che lasci la società bianconera a giugno.

Leonardo Bonucci potrebbe lasciare la Juventus a giugno

Adesso più che mai, però, arrivano numerose indiscrezioni sul futuro di Bonucci, tra cui quella che lo vorrebbe nella Major League Soccer, magari riunito con il suo ex compagno e amico Giorgio Chiellini.

Tuttavia, essendo nato nel 1987, Bonucci ha ancora un anno di contratto con la Juventus (e un ingaggio considerevole di oltre 7 milioni di euro netti più bonus), che molto probabilmente verrà rispettato fino alla sua naturale scadenza senza interruzioni anticipate. Secondo altre indiscrezioni, invece, il difensore potrebbe già essere pronto per il ritiro, anche se al momento sembra un'ipotesi più improbabile.

Sicuramente, comunque, Bonucci sta riflettendo sulle sue prossime mosse, consapevole che la stagione bianconera non è ancora terminata: la Juve, prima di tutto, deve conquistare una finale di Europa League, e il contributo del capitano potrebbe ancora rivelarsi prezioso.

Leonardo Bonucci vorrebbe rappresentare la nazionale italiana all'Europeo

La conferma eventuale per la prossima stagione alla Juventus di Leonardo Bonucci potrebbe dipendere anche dall’evoluzione delle vicende giudiziarie della società bianconera. Rimane il fatto che Bonucci ha l’obiettivo importante di rappresentare da capitano la nazionale italiana all’Europeo di calcio nel 2024. Per questo difficile possa accettare un’offerta dal campionato americano anche perché significherebbe perdere in anticipo la nazionale. Roberto Mancini infatti dopo la scelta di Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi di accettare l’offerta del Toronto nella Major League Soccer ha deciso di non convocarli più nella nazionale italiana. Per questo per coerenza trasferirsi in America per Bonucci significherebbe rinunciare all’Europeo.