La Juventus avrebbe come obiettivo l'ingaggio di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo. Secondo indiscrezioni che circolano da ormai una settimana ci sarebbe già un'intesa contrattuale di massima con il dirigente toscano per tre stagioni, ma dovrà prima rescindere il contratto con il Napoli.

Intanto di Giuntoli ha parlato in una recente intervista a Tuttosport un suo ex collaboratore al Carpi e al Napoli, con cui è rimasto legato da una profonda amicizia: Giandomenico Costi.

Il dirigente Costi parla di Giuntoli e del suo possibile approdo alla Juventus

'Ho conosciuto Cristiano nel 2008: eravamo a New York, lui era lì per frequentare un campus insieme a Gabriele Cioffi, uno dei tecnici che ha scoperto in questi anni', sono queste le dichiarazioni di Giandomenico Costi a Tuttosport.

L'ex giocatore e attuale dirigente sportivo ha aggiunto: 'Si propose per farmi da consulente di mercato al Carpi, che era fresco di promozione in Serie D, io allora ero il direttore sportivo'. Da lì è iniziata la collaborazione professionale, trasformatasi anche in amicizia personale, come sottolineato da Costi, il quale ha poi spiegato che al Carpi Giuntoli ha preso il suo posto come direttore sportivo.

Sul possibile approdo alla Juve ha aggiunto: 'Giuntoli è pronto per la Juventus ma lo sarebbe per qualsiasi squadra al mondo. Con qualsiasi budget, perché è in grado di gestire tutto senza tremare'.

Poi Costi aggiunto come l'esperienza professionale al Napoli lo abbia arricchito anche nell'attenzione ai conti societari e nel garantire stabilità economica fra entrate e uscite.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrebbe raggiunto un'intesa contrattuale di massima per tre stagioni con la Juventus, almeno secondo quanto riportato da diversi giornali sportivi. Attualmente però ha un contratto con il Napoli fino a giugno 2024 e dovrà prima trovare un'intesa sulla rescissione contrattuale con il presidente De Laurentiis.

Sui media di parla di un possibile incontro fra le parti che potrebbe esserci entro il mese di maggio, con il dirigente toscano che sarebbe pronto a rinunciare all'ingaggio riferito all'anno di contratto che ha ancora con la società campana. Attualmente però la volontà del proprietario della società campana sarebbe quella di non lasciar partire Giuntoli.

Non è un caso che la Juventus starebbe valutando anche altri nomi come quello di Igli Tare, in scadenza di contratto con la Lazio a giugno.