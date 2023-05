La Juventus negli ultimi giorni viene accostata a Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo. Attualmente però il dirigente toscano ha un contratto con il Napoli fino a giugno 2024 e il presidente De Laurentiis al momento non sarebbe disponibile ad accettare le dimissioni. Una situazione che potrebbe portare la Juventus a valutare un altro profilo come direttore sportivo: tra i nomi che girano sui media ci sarebbe Igli Tare, attualmente alla Lazio e in scadenza di contratto giugno.

Possibile l'ingaggio di Igli Tare se De Laurentiis non dovesse accettare le dimissioni di Giuntoli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando altri nomi come direttore sportivo nell'eventualità in cui Cristiano Giuntoli non dovesse riuscire a raggiungere l'intesa con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il proprietario della società campana non vorrebbe lasciar partire Giuntoli, che ha un contratto fino a giugno 2024, a maggior ragione per farlo andare a una società rivale.

Intanto la Juventus seguirebbe Igli Tare, che - a differenza di Giuntoli - è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe arrivare a parametro zero. Il direttore sportivo della Lazio nelle ultime stagioni ha dimostrato di saper utilizzare al meglio le risorse a disposizione.

La Juventus attende, ma non potrà aspettare molto, anche perché a breve il mercato estivo dove essere programmato. Fra le esigenze principali della società bianconera c'è anche quella di vendere i giocatori che ritorneranno dai vari prestiti, dal momento che non saranno riscattati dai rispettivi club attuali.

Il mercato della Juventus

Chiunque sarà il nuovo direttore sportivo della Juventus dovrà valutare il futuro professionale di Arthur Melo, Denis Zakaria, Dejan Kulusevski e Weston McKennie. Il brasiliano ha già dichiarato che ritornerà a Torino dopo l'esperienza professionale al Liverpool, condizionata da un infortunio. Anche lo svizzero non sarà riscattato dal Chelsea, così come lo svedese rientrerà dal Tottenham.

Diversa è la situazione di McKennie, che in caso di salvezza del Leeds nel campionato inglese sarà acquistato a titolo definitivo dalla società. Considerando però che il Leeds è penultimo in classifica attualmente, le probabilità di un mancato riscatto sono concrete: in tal caso l'americano farebbe ritorno nella società bianconera.