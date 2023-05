La dirigenza dell'Inter starebbe valutando un possibile colpo per il centrocampo del futuro e il nome che circola in queste ore è quello di Manuel Lazzari, esterno destro della Lazio, per il quale potrebbe avviarsi una trattativa tra i due club nella prossima estate.

L'idea dell'Inter per la fascia destra: Manuel Lazzari

Manuel Lazzari sembrerebbe non rientrare più nei piani del tecnico della Lazio Maurizio Sarri e pertanto nella prossima estate potrebbe finire sul mercato: sul giocatore sembrerebbe esserci l'interesse dell'Inter che potrebbe aprire una trattativa.

Secondo le ultime fonti di calciomercato il calciatore italiano potrebbe rientrare nella trattativa in corso tra i due club per il riscatto definitivo di Francesco Acerbi, che sembrerebbe vicino a vestire definitivamente nerazzurro dalla prossima stagione.

Il riscatto del difensore sarebbe fissato a circa 3,5 milioni di euro, ma la dirigenza dell'Inter starebbe premendo per ottenere uno sconto dalla Lazio, che a sua volta vorrebbe l'inserimento nella trattativa di una contropartita tecnica come per esempio Giovanni Fabbian, giovane centrocampista dell'Inter in prestito alla Reggina in questa stagione.

La situazione dell'Inter a centrocampo per il futuro

La dirigenza nerazzurra starebbe riflettendo su un'eventuale cessione importante a centrocampo per poter trovare la liquidità necessaria a operare tranquillamente nel prossimo mercato in entrata e il giocatore che potrebbe essere sacrificato sembrerebbe essere Denzel Dumfries.

Sull'olandese ci sarebbe un forte pressing del Chelsea, che starebbe pensando a Dumfries come principale rinforzo per il nuovo futuro tecnico dei 'Blues' Mauricio Pochettino. Sull'esterno destro orange in Premier League ci sarebbe anche l'interesse dell'Aston Villa di Unai Emery, che avrebbe richiesto espressamente il giocatore come rinforzo per l'out di destra della prossima stagione per poter rimanere competitivi in campionato e nelle possibili coppe europee; il club inglese starebbe pensando ad un'offerta di circa 30 milioni di euro per convincere i nerazzurri.

Per sostituire l'esterno olandese, in alternativa al profilo di Lazzari, la dirigenza starebbe pensando anche a Tajon Buchanan del Club Brugge, canadese classe 1999, con il quale i contatti con gli agenti sembrerebbero in fase avanzata.

Un altro profilo che potrebbe interessare alla dirigenza nerazzurra sarebbe quello di Wilfried Singo, esterno destro del Torino.