La Juventus nella sessione di trasferimenti estivi dovrà valutare il futuro di diversi giocatori di proprietà dei bianconeri che ritorneranno dai prestiti in altri club.

Fra essi Arthur Melo di recente ha confermato il ritorno a Torino a giugno dopo l'esperienza non positiva al Liverpool, condizionata da un infortunio. Non sarà riscattato neppure Denis Zakaria, attualmente al Chelsea e che costerebbe alla società londinese circa 35 milioni di euro. Paiono vicini al ritorno a Torino anche Dejan Kulusevski e Weston McKennie, il primo non sarà acquistato dal Tottenham, mentre il secondo sarà riscattato obbligatoriamente da parte del Leeds solo in caso di salvezza in Premier League.

Gli unici dei giocatori di ritorno dai prestiti che dovrebbero far parte della rosa bianconera nella stagione 2023-2024 sembrano essere Andrea Cambiaso e Nicolò Rovella.

Possibile la permanenza di Cambiaso e Rovella alla Juventus nella stagione 2023-2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe confermare per la stagione 2023-2024 fra i giocatori in prestito in altre società attualmente solo i due giovani italiani Andrea Cambiaso e Nicolò Rovella.

Il terzino attualmente al Bologna era sembrato vicino al ritorno nella società bianconera già a gennaio, ma gli emiliani hanno deciso di confermarlo fino a giugno. Può giocare su entrambe le fasce difensive ma sarebbe impiegabile anche come laterale in un 3-5-2.

Prossimo al ritorno a Torino è anche Nicolò Rovella, centrocampista attualmente in prestito al Monza: anche lui dovrebbe rimanere a Torino come alternativa a Locatelli nella stagione 2023-2024. In questi giorni si parla di un interesse della Lazio per il centrocampista classe 2001 ma la volontà della società bianconera sarebbe quella di confermarlo.

Pellegrini e Kulusevski potrebbero essere offerti alla Lazio per arrivare a Milinkovic-Savic

Alla Lazio potrebbe trasferirsi a titolo definitivo invece Luca Pellegrini, già in prestito nella società biancoceleste da gennaio. Un altro giocatore che piacerebbe a mister Maurizio Sarri è Dejan Kulusevski, che rientrerà dal prestito al Tottenham ed è valutato dalla Juventus circa 30 milioni di euro. Non è da escludersi che la Juve possa provare a inserire il terzino sinistro italiano e il centrocampista svedese in uno scambio di mercato per tentare di arrivare a Sergej Milinkovic-Savic.