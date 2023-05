La dirigenza del Chelsea starebbe pensando ad un nuovo colpo per la prossima stagione per la squadra da affidare al futuro allenatore Mauricio Pochettino: il nome nuovo di queste ore sarebbe quello di Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, per il quale il club inglese starebbe pensando ad un'offerta importante in estate.

L'idea del Chelsea per l'attacco: Lautaro Martinez

Lautaro Martinez piace in Premier League e, anche se nella prossima estate Romelu Lukaku farà rientro a Londra per la scadenza del prestito secco con i nerazzurri, l'attaccante belga potrebbe richiedere di rimanere ancora all'Inter nella prossima stagione e pertanto il Chelsea starebbe valutando altri nomi per l'attacco del futuro.

Il nome che in queste ore starebbe circolando negli ambienti della dirigenza del club inglese sarebbe quello di Lautaro Martinez: l'attaccante argentino dell'Inter avrebbe suscitato l'interesse di diversi club in Inghilterra con il Chelsea che vorrebbe provare ad anticipare la concorrenza proponendo ai nerazzurri un'offerta importante nella prossima estate.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Appiano Gentile sarebbe difficile pensare che i nerazzurri possano privarsi del gioiello di Bahia Blanca nella prossima stagione: Lautaro Martinez inoltre ha un contratto di ferro con l'Inter, valido fino al giugno 2026.

Le alternative per l'attacco del Chelsea del futuro

La dirigenza inglese starebbe pensando anche a diversi nomi alternativi per rinforzare l'attacco del futuro da affidare al nuovo tecnico Mauricio Pochettino: il nome che potrebbe interessare al Chelsea nella prossima finestra di mercato sarebbe quello di Victor Osimhen, attaccante del Napoli.

Il centravanti nigeriano sarebbe considerata in realtà la prima scelta del club inglese, ma anche in questo caso sembrerebbe difficile che il club partenopeo si separi dal suo bomber simbolo dello scudetto appena vinto almeno per la prossima stagione.

La situazione dell'attacco dell'Inter

La dirigenza dell'Inter avrebbe molti dubbi sui giocatori da affidare al tecnico Simone Inzaghi per la fase offensiva della sua squadra per la prossima stagione: Romelu Lukaku potrebbe rimanere a Londra e Joaquin Correa potrebbe andare in prestito al Siviglia nella Liga spagnola.

Anche il contratto di Edin Dzeko andrà in scadenza nel prossimo giugno, ma in questo caso la dirigenza nerazzurra starebbe già lavorando con gli agenti del giocatore per arrivare ad un accordo per un rinnovo del contratto del 'Cigno di Sarajevo', decisivo in questa stagione soprattutto con la rete segnata nell'andata di semifinale di Champions League vinta poi 2-0 contro il Milan.