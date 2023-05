Claudio Marchisio, ex calciatore e simbolo della Juventus e della nazionale, durante una recente intervista a Repubblica, ha commentato gli episodi di razzismo nel calcio e ha espresso il suo parere sul L'Euroderby di mercoledì 10 maggio. L'ex centrocampista della Juventus, ha espresso la sua preoccupazione per il fenomeno del razzismo nel calcio e ha sottolineato l'importanza di una lotta ferma e decisa contro ogni forma di discriminazione. Questo fenomeno si deve estinguere e le regole del gioco devo essere adeguate purché non succede più un evento del genere.

Solo attraverso la collaborazione e l'impegno congiunto di tutti gli attori coinvolti sarà possibile garantire un calcio equo e rispettoso.

La posizione di Marchisio sul razzismo

Il primo tema che Claudio Marchisio ha toccato riguarda la lotta al razzismo nel calcio. L'ex centrocampista della Juventus ha affermato: 'Contro il razzismo non si scherza, bisogna andare giù duri. È necessario cambiare il regolamento'. L'ex centrocampista bianconero ha poi commentato le parole di Gasperini, che in seguito alla partita di Bergamo ha detto: "Nell'Atalanta giocano Pasalic e Djimsiti, ha giocato Ilicic e a volte gli insulti sono rivolti al singolo, magari per altre cose. Il razzismo è una cosa molto seria, va contrastata e non c'è alcun dubbio.

Ma non va confuso, perché altrimenti riguarderebbe anche i nostri giocatori". Così Marchisio: "Spiace, con riferimento alle parole di Gasperini su Pasalic e gli altri calciatori della stessa etnia di Vlahovic, che non ci sia stata una reazione proprio da parte loro. Un avversario che prende posizione contro la sua curva dicendo "Scusate, sono della stessa etnia e ho la vostra maglia.

Perché state facendo questo?".

Marchisio sul caso Kostic a La Spezia

Per il principino la richiesta di sospensione della partita è una valida soluzione: "Prendo ad esempio Kostic e il caso emerso a La Spezia. Siamo rimasti tutti in silenzio perché non ha avuto reazioni e non ha chiesto di sospendere la partita. Quello è un errore, il silenzio, ancora più grave di parlarne come abbiamo fatto adesso.

Bisogna essere molto severi".

Il parere di Marchisio sul l'Euroderby

Nel corso dell'intervista, Claudio Marchisio, ha anche espresso il suo parere sul derby d'Europa e sulle due squadre che si affronteranno nella semifinale di Champions League: l'Inter e il Milan. Secondo l'ex centrocampista della Juventus, l'Inter ha una rosa più completa ma il Milan ha dimostrato di avere grandi individualità come Theo Hernandez, Rafael Leao e Olivier Giroud. Per poi concludere: "Ci sarà pressione, è il derby e le tifoserie sanno quanto sia importante. Però il calcio italiano avrà una finalista e questo è bellissimo".