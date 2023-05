Nelle scorse ore Francesco Oppini ha commentato con un editoriale su Leggo la sconfitta della Juventus contro il Siviglia per 2 a 1 che è costata ai bianconeri l'eliminazione dall'Europa League. Dello stesso argomento hanno detto la loro opinione anche Massimo Pavan su TuttoJuve.com e Giorgio Chiellini a Sky Sport.

Oppini: "Ennesima amarezza da una Juventus che viene eliminata da una competizione alla sua portata"

L'opinionista Francesco Oppini è tornato a scrivere della Juventus e dell'eliminazione della formazione bianconera dall'Europa League.

Oppini, sulle colonne del quotidiano Leggo, ha dunque commentato la sconfitta rimediata dagli uomini di Allegri contro il Siviglia con queste parole: "Che amarezza, l’ennesima! Juventus eliminata anche dall’ultima competizione alla portata, ma una cosa positiva per lo meno c’è: per quest’anno abbiamo smesso di soffrire". Oppini ha poi rintuzzato sull'argomento scrivendo: "Voltare pagina e in fretta è il sentimento che mi riconduce in questo momento all’unica speranza a cui possiamo attaccarci in questo istante perché questa stagione è nata storta ed è finita addirittura peggio".

Pavan: "La Juventus è stata eliminata perché non è riuscita a vincere con il Siviglia in casa"

Anche il giornalista Massimo Pavan ha commentato la sconfitta e la conseguente eliminazione della Juventus dall'Europa League.

Pavan, con un articolo su TuttoJuve.com ha dunque scritto in merito: "La Juventus non l’ha persa a Siviglia ma in casa dove non è riuscita a vincere, in Europa se sbagli certi gol vai a casa, la Juventus non si può permettere di mancare tre reti quasi con il giocatore solo davanti al portiere. Allegri ha sbagliato la formazione all'andata, al ritorno ha fatto meglio.

Il pubblico allo Stadium deve tornare a farsi sentire prendendo esempio da quello del Siviglia...solo allora torneremo".

Juventus, Chiellini: "Con il Siviglia fatta una prestazione importante a livello difensivo, Danilo è un leader"

Infine, anche l'ex difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport della Juventus e della sconfitta incassata dai bianconeri contro il Siviglia per 2 a 1.

Chiellini si è dunque concentrato sul commentare quando fatto dal reparto arretrato dei giocatori della Juve: "Fase difensiva Juve compatta? Sicuramente richiede tanta applicazione mentale perché comunque non avendo tanto campo alle spalle da difendere quello che conta è la posizione. La difesa ha fatto una prestazione importante in tutti i singoli, Bremer con qualche alto e basso abbastanza preventivabile in stagione, ma è un giocatore di livello internazionale. Gatti sta crescendo tantissimo, Danilo è un leader di questa squadra".