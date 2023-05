La Juventus, ieri sera 14 maggio, ha battuto la Cremonese per 2-0, ma dopo 24 minuti dall'inizio della partita Paul Pogba si è accasciato a terra e si è messo le mani in faccia: il francese ha sentito un fastidio alla coscia ed è stato costretto a chiedere il cambio.

Paul Pogba è parso fin da subito molto rattristato e le sue lacrime hanno turbato i presenti all'Allianz Stadium: a consolare il numero 10 juventino ci ha pensato Angel Di Maria che lo ha abbracciato e lo ha accompagnato negli spogliatoi.

Nella mattinata di lunedì 15 maggio, Paul Pogba è stato al JMedical per sottoporsi ad accertamenti per capire l'entità del suo infortunio.

Poco fa è arrivato il bollettino medico della Juventus: il francese ha riportato una lesione di basso grado al retto femorale della coscia sinistra.

Pogba tornerà nella prossima stagione

La prognosi dell'infortunio di Paul Pogba, secondo Sky Sport, sarà di circa 20 giorni. Per questo motivo, la Juventus lo rivedrà nella prossima stagione. Infatti, l'ultimo impegno stagionale dei bianconeri sarà un programma il 4 giugno, dunque Pogba non riuscirebbe a tornare in tempo. Inoltre, il numero 10 juventino dovrebbe saltare anche l'eventuale finale di Europa League.

Per la Juventus questa non è una buona notizia visto che Pogba in campo europeo poteva dare una grossa mano alla squadra.

Cambi contro il Siviglia

Massimiliano Allegri, per la gara contro il Siviglia del 18 maggio non avrà quindi a disposizione Paul Pogba. In ogni caso la Juventus avrà a disposizione gran parte della rosa e il tecnico livornese potrà sopperire all'assenza del francese. Giovedì 18 maggio tra i titolari a centrocampo tornerà Manuel Locatelli che contro la Cremonese ha riposato.

Contro il Siviglia anche Juan Cuadrado e Danilo saranno certamente titolari, visto che poi salteranno il match contro l'Empoli poiché saranno squalificati.

Per il resto Allegri ha ancora diversi giorni per prendere tutte le decisioni in merito alla formazione: il nodo più grande da sciogliere riguarderà l'attacco dove resta da capire se ci sarà ancora Dusan Vlahovic oppure se toccherà ad Arek Milik.

Il numero 9 juventino anche contro la Cremonese ha faticato e non è da escludere che in Europa League possa partire dalla panchina. Una delle certezze in attacco dovrebbe essere invece Angel Di Maria, mentre Federico Chiesa potrebbe entrare a gara in corso, visto che tra i titolari si dovrebbe rivedere Filip Kostic.