Nelle scorse ore il giornalista Rai Enrico Varriale ha commentato tramite un post su Twitter il pareggio della Juventus contro il Siviglia per 1 a 1. Dello stesso argomento hanno parlato Stefano Impallomeni e Fabio Bazzani ai microfoni di TMW Radio e Massimo Pavan su Tuttojuve.com.

Varriale punge la Juventus: "La squadra bianconera è stata dominata a lungo dal Siviglia"

Il giornalista della Rai Enrico Varriale ha pubblicato un post sul proprio account Twitter per commentare la giornata europea di Juventus, Roma e Fiorentina. Varriale, per quanto concerne i bianconeri ha dunque scritto: "Serata agrodolce per le italiane.

Male la Juventus che, a lungo dominata dal Siviglia, trova il pari nel recupero con Gatti". Varriale ha poi scritto su Roma e Fiorentina: "Bene la Roma che coglie con il Bayer una vittoria tutto cuore firmata dal generoso Bove. Malissimo la Fiorentina che si fa ribaltare dal Basilea".

Juventus, Impallomeni: "I bianconeri hanno faticato per il gioco non dato da Allegri ma anche per altre attenuanti"

Anche l'ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato della Juventus e della partita giocata dai bianconeri contro il Siviglia in Europa League. Impallomeni, intervistato nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio ha dunque detto: "Il Siviglia è sembrato più quadrato, una squadra forte che si è ripresa.

Alla Juventus bisogna fargli i complimenti. Capisco le difficoltà per il gioco che non gli ha dato Allegri ma ci sono tante attenuanti. Credo che i giocatori siano sfibrati e fanno fatica a stare dentro le partite in alcuni momenti per questo motivo. E' un peccato, perché hanno tutti i mezzi per superare questo Siviglia".

Bazzani: "La Juventus vive alla giornata ma non ha costruito qualcosa e non ha un'identità"

Fabio Bazzani, ex calciatore della Sampdoria, è stato intervistato ai microfoni di TMW Radio nella trasmissione Maracanà e tra gli argomenti trattati c'è stata anche la Juventus e la partita giocata dai bianconeri con il Siviglia. Ecco quanto detto in proposito da Bazzani: "Non sarà facile qualificarsi, il Siviglia è una squadra forte, che gioca un bellissimo calcio.

Meglio però andarci col gol di Gatti che con un ko per 1-0. La Juventus vive alla giornata, non ha costruito qualcosa. Ha sempre avuto problemi di infortuni, ha dovuto cambiare sempre formazione, non c'è identità oggi ma non è una colpa di Allegri. Può succedere di tutto".

Juve, Pavan: "La Juventus ha sbagliato con il Siviglia a concedere il fianco"

Anche il giornalista sportivo Massimo Pavan ha commentato tramite le pagine di Tuttojuve.com la prestazione della Juventus con il Siviglia: "La Juventus ha sbagliato a concedere il fianco al Siviglia, non doveva sbilanciarsi in quel modo in occasione del gol del vantaggio ospite. Abbiamo visto una Juve in difficoltà per trovare spazi, gol della Juve come previsto su palla inattiva, la Juventus anche a Siviglia deve sfruttarle".