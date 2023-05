L’Inter programma la prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate da interlive.it, infatti, ci potrebbe essere l’accelerata per il rinnovo di Edin Dzeko. Il calciatore avrebbe espresso da tempo la volontà di restare. La sua presenza potrebbe escludere quella di Romelu Lukaku che sarebbe finito nel mirino del Napoli qualora dovesse essere ceduto Victor Osimhen.

Osimhen finanzierebbe Lukaku al Napoli

L’Inter sarebbe intenzionata a trattenere Edin Dzeko con il quale sarebbe stato trovato anche un accordo sulla base di rinnovo annuale da circa 5 milioni di euro più opzione sul secondo.

Questa scelta potrebbe escludere la permanenza di Lukaku che percepisce uno stipendio molto oneroso. Il belga è in prestito dal Chelsea e potrebbe far ritorno a Londra in estate, ma qualora il Napoli dovesse vendere Osimhen all’estero potrebbe pensare proprio a lui per rimpiazzarlo, Napoli che lo ricordiamo sarebbe interessato anche a Brozovic.

I partenopei potrebbero ingaggiare il gigante belga in prestito con diritto di riscatto. Per l'attacco, l'Inter, inoltre, starebbe valutando il colpo Thuram a parametro zero.

L'erede di Skriniar potrebbe arrivare dalla Francia

I nerazzurri avrebbero poi raggiunto anche un accordo verbale per Tiago Djalo che ha subito però un infortunio. Il ragazzo starà fuori a lungo e dovrebbe essere disponibile per la prossima stagione.

Un incidente che non dovrebbe preoccupare i dirigenti meneghini, i quali potrebbero comunque chiedere uno sconto. Da definire anche il prolungamento di Bastoni che ha un contratto fino al 2024 e che sarebbe nel mirino di Manchester City, Juventus e Psg.

Domenico Berardi nei radar di Ausilio e Marotta

L’Inter potrebbe rinforzare il reparto offensivo con Domenico Berardi del Sassuolo che verrebbe ingaggiato soprattutto se dovesse partire Joaquin Correa.

Il ragazzo del Sassuolo avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro ma i nerazzurri potrebbero far leva sui buoni rapporti che si sono instaurati con la società emiliana. Nella scorsa estate, infatti, il direttore sportivo dei neroverdi Giovanni Carnevali ha ingaggiato l'attaccante Andrea Pinamonti. Berardi potrebbe essere anche un nome che aprirebbe ad un nuovo modulo.

Del resto, da qualche settimana, starebbe circolando la voce di Thiago Motta come possibile erede di Simone Inzaghi. L'attuale tecnico del Bologna sarebbe il prescelto se l'ex Lazio, che ha il contratto in scadenza nel 2024, dovesse decidere di lasciare la Pinetina. Con Motta si potrebbe ipotizzare il ritorno alla difesa a quattro con l'inserimento di un esterno per il 4-3-3. Il nuovo modulo potrebbe prevedere: Onana, Dumfries, Bastoni, Djalo, Dimarco, Calhanoglu, Barella, Brozovic, Berardi, Lautaro/Dzeko e Thuram.