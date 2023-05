Nelle scorse ore l'ex difensore Pietro Vierchowod ha parlato ai microfoni di TV Play della Juventus e del suo tecnico Massimiliano Allegri. Di quest'ultimo, ha voluto dire la sua opinione anche Angel Di Maria, esterno offensivo della "Vecchia Signora" che è intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League che vedrà contrapporsi Juve e Siviglia.

Vierchowod su Allegri: "Fossi stato nella Juventus non l'avrei ripreso, aveva già vinto quello che doveva nel passato"

L'ex difensore Pietro Vierchowod è tornato a parlare della Juventus e del suo tecnico Massimiliano Allegri.

Vierchowod, intervistato nelle scorse ore su TV Play, ha dunque detto in proposito: "Allegri non lo avrei ripreso, ha già vinto quello che doveva vincere, si doveva cambiare. Negli ultimi dieci anni tante critiche perché la Juventus non giocava bene, ora invece va bene, delle due bisogna sceglierne una". Vierchowod ha poi rintuzzato sull'argomento Allegri, sottolineando come il tecnico bianconero con la rosa che ha a disposizione avrebbe potuto ottenere maggiori risultati e che il discorso delle penalizzazioni che ha colpito la Juventus in questa stagione non ha modificato le prestazioni dei giocatori scessi in campo. Vierchowod ha poi evidenziato come la Juventus avrebbe dovuto lottare per vincere uno tra campionato e Champions League ed invece ora si trova a giocare per una coppa come l'Europa League.

Vierchowod ha concluso il suo intervento parlando di uno degli acquisti effettuati nella scorsa estate e più discussi della Juventus, Paul Pogba, affermando quando segue: "Cosa ne penso del ritorno di Pogba alla Juventus? Secondo me è stato più un colpo mediatico, non penso ci facessero alla fine troppo affidamento".

Di Maria elogia Allegri: "É eccezionale"

Di Massimiliano Allegri ha parlato nelle scorse ore anche Angel Di Maria, attuale esterno offensivo della Juventus. Di Maria, che è intervenuto nella classica conferenza stampa alla vigilia del match che vedrà i bianconeri affrontare il Siviglia in Europa League, ha detto del tecnico toscano: "Con Allegri mi trovo bene, è eccezionale, ci fa lavorare in modo diverso rispetto a quanto avevo fatto in carriera.

Inizialmente ho faticato un po', poi ho preso il ritmo e ora ho raggiunto un buon livello, sono in forma e mi sembra di averlo dimostrato negli ultimi mesi. Ho iniziato a lavorare meglio e questo mi ha aiutato a migliorare il rendimento. Questa è la cosa più importante, ora dobbiamo raggiungere la finale anche per tutti i tifosi". Di Maria ha poi parlato del suo futuro alla Juventus, rivelando come il suo entourage stia già parlando con la società bianconera per un'eventuale permanenza.