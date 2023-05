In queste ore la Juventus sta preparando la gara contro il Siviglia valeveole per l'andata della semifinale di Europa League e in programma giovedì 11 maggio.

Per questo match Massimiliano Allegri ha ancora diversi dubbi di formazione e ha annunciato, in conferenza stampa, un forfait: "L’unico che non gioca sicuramente è Bremer che ha avuto un affaticamento alla coscia".

Mentre per quanto riguarda l'attacco una delle certezze è Angel Di Maria che, nelle scorse ore, ha parlato in conferenza stampa al fianco di Allegri. Per il resto, invece, bisognerà capire se con El Fideo ci sarà solo Dusan Vlahovic, oppure se il tecnico livornese punterà sul tridente.

Dubbi per Allegri

Massimiliano Allegri, per la gara contro il Siviglia, ha diversi dubbi di formazione. Il tecnico livornese, in conferenza stampa, ha parlato proprio delle sue possibili scelte: "Tutti stanno bene, ieri abbiamo fatto un bell’allenamento. Quelli che vengono in panchina saranno molto importanti".

Mister Allegri ha parlato in particolare di Angel Di Maria: "Sa già per conto suo cosa deve fare, nelle partite secche è stato sempre presente".

La Juventus, in queste ore, avrà tempo per curare gli ultimi dettagli e poi nella mattinata della partita svolgerà la rifinitura. Questa seduta servirà per risolvere gli ultimi dubbi di formazione: intanto Massimiliano Allegri ha sottolineato che anche chi partirà dalla panchina sarà fondamentale.

Dunque, i giocatori sono tutti pre-allertati per dare il meglio, sia che siano titolari sia che subentrino a partita in corso. Il dubbio più grande, però, resta in difesa dove bisognerà capire chi sostituirà Bremer. I candidati per prendere il posto del brasiliano sono Gatti, Rugani o Bonucci.

Le parole di Di Maria

In conferenza insieme a Massimiliano Allegri ha parlato anche Angel Di Maria, il quale è stato interpellato sul suo futuro e sulla possibilità di rinnovo con il club bianconero: "Ne stiamo parlando con la dirigenza già da un po'".

L'argentino ha sottolineato che nella sua scelta non inciderà il fatto che la Juventus partecipi oppure no alla prossima Champions League: "No, non cambia niente nella mia scelta se andremo in Champions o meno, è indifferente e l'ho detto più volte".

Infine, El Fideo ha parlato dell'umore del gruppo in vista della gara contro il Siviglia: "Se aveste visto l'allenamento fatto poco fa avreste visto un gruppo felice che sta bene insieme e che si allena divertendosi".