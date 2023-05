Questa sera la Juventus affronterà il Siviglia nell'andata delle semifinali dell'Europa League, un match fondamentale per la stagione dei bianconeri che complice l'ormai certa penalizzazione in classifica in campionato hanno a disposizione praticamente solo la vittoria della coppa per ottenere l'accesso alla prossima Champions League.

La doppia sfida contro gli spagnoli potrebbe essere decisiva anche peri il futuro di Massimiliano Allegri: arrivano sempre più conferme circa l'approdo nella società bianconera di Cristiano Giuntoli come nuovo ds e secondo gli ultimi rumors il dirigente non vedrebbe nell'allenatore toscano il giusto profilo per il club.

In caso dunque di fallimento in questa annata non è da escludere che Allegri lasci il timone la prossima stagione.

Massimiliano Allegri potrebbe lasciare la Juventus a giugno

'Sempre più probabile la separazione tra Massimiliano Allegri e la Juventus a fine stagione'. Questo il post pubblicato su Twitter da Enganche, notoriamente vicino alle vicende Juventus. Un esonero che quindi potrebbe arrivare a giugno, con l'arrivo del nuovo direttore sportivo che farebbe da spartiacque all'arrivo anche di un nuovo tecnico.

Diverse indiscrezioni di mercato di questi giorni raccontano di fatto che Allegri non gradirebbe l'arrivo di Giuntoli come direttore sportivo, il tecnico preferirebbe l'attuale dirigente del Milan Ricky Massara o quello del Sassuolo Giovani Rossi.

Ecco che con il probabile ingaggio di Giuntoli l'addio di Allegri potrebbe diventare opzione più concreta, anche se gli ostacoli non mancherebbero. In primis il contratto dell'allenatore toscano da 7 milioni netti l'anno per altri due anni.

'In casa Juventus sono ufficialmente iniziati i discorsi riguardanti il prossimo allenatore bianconero.

Al momento le bocche dei dirigenti bianconeri sono cucite, sono solamente stati sondati vari profili tecnici (anche al di fuori dell’Europa) per il dopo Massimiliano Allegri' aveva postato nelle scorse settimane sempre Enganche, certo di come nonostante tutto il divorzio si consumerà a fine stagione.

I possibili nomi per il dopo Allegri: ci sarebbe anche Tudor

In caso di addio, la Juventus starebbe valutando diversi nomi per il dopo Allegri. Si parla soprattutto di Roberto De Zerbi, tecnico del Brighton, piacerebbe anche Igor Tudor, protagonista di una stagione importante nell'Olympique Marsiglia.

Sullo sfondo rimangono poi sempre le suggestioni Zinedine Zidane e Antonio Conte, entrambi senza panchina ed entrambi potenzialmente pronti ad aprire un nuovo ciclo vincente.