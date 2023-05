La Juventus è già al lavoro per definire le strategie di mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo con l'obiettivo di migliorare la rosa, magari lasciando partire a titolo temporaneo qualche giovane per garantirgli la possibilità di raccogliere più minutaggio. È il caso di Matias Soulé, centrocampista argentino classe 2003 che in questa stagione è stato spesso parte integrante della prima squadra di mister Allegri, disputando diversi spezzoni di partita. Per la sua crescita potrebbe essere utile un prestito in Serie A: negli ultimi giorni si parla di un possibile trasferimento al Genoa, neopromosso in Serie A.

Soulé potrebbe trasferirsi in prestito al Genoa a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cedere diversi giovani nel calciomercato estivo per dare loro la possibilità di raccogliere più minutaggio. Uno su tutti è Matias Soulé, l'argentino è parte integrante della prima squadra bianconera di questa stagione, ma potrebbe essere decisa per lui una cessione in una società di Serie A così da permettergli di giocare più spesso da titolare e di fare il definitivo salto di qualità. Piacerebbe in particolare al Genoa, che recentemente ha raggiunto la promozione in Serie A. Nel club ligure l'argentino potrebbe raccogliere molto minutaggio così da poter poi ritornare a Torino nella stagione 2024-2025 per essere potenzialmente un titolare nella Juventus.

In questa stagione fino ad adesso Soulé ha risputato 13 match nel campionato italiano segnando un gol, a questi bisogna aggiungere un match di Coppa Italia e due presenze in Europa League. Ha inoltre disputato anche tre partite con la formazione Next Gen nel campionato di Serie C e altrettante in Coppa Italia di Serie C con un assist.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire anche altri giocatori a giugno, in particolare fra i giocatori in scadenza di contratto sembrano essere poche le possibilità di conferma per Juan Cuadrado e Adrien Rabiot. Potrebbero rimanere invece Alex Sandro, Angel Di Maria e Carlo Pinsoglio.

Per quanto riguarda invece i giovani, invece, rientreranno dai prestiti il difensore Koni De Winter (dall'Empoli) e il centrocampista Nicolò Rovella (dal Monza): quest'ultimo potrebbe rimanere a Torino per sostituire Leandro Paredes, che difficilmente sarà riscattato dalla società bianconera dal Psg.