La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. C'è da definire anche il mercato, in attesa del nuovo direttore sportivo che dovrebbe essere Cristiano Giuntoli. Arrivano conferme importanti dai giornali sportivi italiani, che parlano di un possibile ingaggio dell'attuale dirigente del Napoli. La società bianconera però è già al lavoro e con la probabile esclusione dalle competizioni europee. Una delle possibili partenze potrebbe essere quella di Adrien Rabiot, che è in scadenza di contratto a giugno e che difficilmente senza Champions League rimarrà a Torino.

La società bianconera starebbe lavorando già al sostituto. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato si starebbe valutando un ritorno a centrocampo. Alla Juve piacerebbe Emre Can, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a giugno 2024.

Possibile rinforzo per il centrocampo Emre Can

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe sostituire Adrien Rabiot con Emre Can. Il centrocampista tedesco è in scadenza di contratto a giugno 2024 e potrebbe lasciare il Borussia Dortmund a prezzo vantaggioso. Si parla di una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro, oltre al fatto che potrebbe accontentarsi di un ingaggio di circa 5-6 milioni di euro a stagione. Fra l'altro la Juventus con Emre Can potrebbe usufruire del Decreto Crescita, disposizione governativa che garantisce una tassazione agevolata nell'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.

In questa stagione Emre Can ha disputato 24 match nel campionato tedesco segnando 2 gol e fornendo 1 assist ad un suo compagno. A questi bisogna aggiungere 4 match in Coppa di Germania con un gol e 7 match in Champions League. Il centrocampista tedesco ha giocato nella Juventus dal 2018 fino a gennaio 2020, quando si è trasferito al Borussia Dortmund per circa 25 milioni di euro.

L'eventuale approdo di Emre Can alla Juventus sarebbe agevolato soprattutto se fosse confermato Massimiliano Allegri. Il tedesco piace molto al tecnico, considerando che può giocare non solo a centrocampo ma anche centrale difensivo.

Il possibile mercato della Juve

La Juventus è al lavoro per definire i rinforzi per il settore difensivo.

Potrebbe arrivare un centrale oltre a due terzini. A tal riguardo piacciono Koulibaly del Chelsea e Giorgio Scalvini dell'Atalanta, per la fasce difensive invece si valutano Fabiano Parisi per come terzino sinistro e Emil Holm dello Spezia come terzino destro.

A centrocampo invece con la probabile partenza di Leandro Paredes il centrocampista Nicolò Rovella, attualmente in prestito al Monza, dovrebbe rimanere nella rosa bianconera per la stagione 2023-2024.