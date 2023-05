Nelle scorse ore il CFO della Juventus Francesco Calvo ha voluto scacciare le voci che vorrebbero Massimiliano Allegri a rischio esonero a fine stagione. Intanto sul tecnico bianconero hanno voluto esprimere la propria opinione nelle scorse ore anche l'ex calciatore Stefano Impallomeni su TMW Radio e il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, alla trasmissione "Tutti convocati" su Radio 24.

Juventus, Calvo su Allegri: "Confermare un allenatore che ha vinto 11 trofei in sette anni ci sembra un ovvietà"

La discontinuità di risultati della Juventus in questa stagione non dovrebbe costare il posto a Massimiliano Allegri.

A confermare questa indiscrezione ci ha pensato direttamente il CFO del club bianconero Francesco Calvo, che in occasione della gara di campionato giocata dalla Juve contro il Bologna ha detto ai microfoni di Dazn del tecnico livornese: "Confermare Allegri è un'ovvietà questo è il nostro pensiero. Allegri è tornato per un progetto di quattro anni, non siamo alla metà, non è finita la seconda stagione. Per lui parlano gli 11 trofei in sette anni, le due finali di Champions. Non è in discussione".

Lo stesso Massimiliano Allegri, nel post gara del match pareggiato con il Bologna per 1-1 ha sottolineato di sentire la fiducia totale della Juventus e di voler arrivare tra le prime quattro posizioni per chiudere in bellezza la stagione.

Impallomeni: "Calvo ha detto che Allegri resta alla Juve, ma bisognerà vedere cosa accadrà"

Delle parole espresse da Francesco Calvo e della permanenza alla Juventus di Massimiliano Allegri ha parlato nelle scorse ore anche l'ex calciatore Stefano Impallomeni. Quest'ultimo, intervistato ai microfoni di TMW Radio ha detto in merito: "Ieri Calvo ha confermato Allegri, ma bisognerà vedere cosa succederà alla Juve.

Dovesse arrivare qualcosa di negativo si riparte comunque da lui, è l'unico che conosce al meglio le dinamiche bianconere".

Impallomeni ha poi affermato di considerare la stagione dei bianconeri un flop, in quanto i bianconeri sono mancati in diverse partite che gli sono costate punti in classifica che conseguentemente hanno comportato un ritardo notevole in graduatoria.

L'ex calciatore ha poi concluso il suo intervento elogiando l'Inter e Simone Inzaghi per aver ritrovato il passo nelle ultime gare ed aver battuto una Lazio in buona forma.

Zazzaroni su Allegri: "Se non ci fosse lui la Juventus ora sarebbe nona o decima"

Anche il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato ai microfoni della trasmissione "Tutti convocati" su Radio 24 di Massimiliano Allegri e della stagione che sta attraversando la Juventus, spiegando: "Se questa Juventus non avesse Allegri sarebbe nona o decima. Ha sbagliato la Champions League perché gli è mancata tutta la qualità. Allegri sta giocando con una Juve Next Gen, vomitevole il pregiudizio nei confronti di Max".