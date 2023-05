La dirigenza dell'Inter starebbe cercando di trovare un sostituto per il partente Milan Skriniar, che nella prossima estate lascerà Milano per accasarsi al Paris Saint Germain a parametro zero. I nerazzurri starebbero valutando l'acquisto di Tosin Adarabioyo del Fulham per sostituire il difensore slovacco.

La nuova idea per la difesa dell'Inter: Tosin Adarabioyo

Il difensore del Fulham si è messo in mostra in questa stagione disputando un'ottima Premier League e la dirigenza nerazzurra avrebbe avviato i colloqui con gli agenti del giocatore per sondare il terreno per un'eventuale trasferimento del difensore a Milano nella prossima estate.

Il difensore inglese di origini nigeriane piacerebbe molto ai nerazzurri che vorrebbero provare a concretizzare un'offerta nella prossima finestra di mercato; il giocatore ha un contratto con il Fulham valido fino al giugno 2024 e dunque la prossima estate potrebbe essere una delle ultime finestre utili per monetizzare sul trasferimento del difensore senza rischiare di perderlo a zero nel giugno successivo.

Il giovane difensore classe 1997 in questa stagione in Premier League ha disputato 20 partite segnando una rete, la sua prima in campionato in carriera. La sua percentuale di titolarità si avvicina al 55%, rendendolo un giocatore molto affidabile nonostante la giovane età; inoltre ha collezionato tre ammonizioni in stagione, una delle medie più basse nel suo ruolo in tutto il campionato inglese.

La situazione della difesa nerazzurra del futuro

L'Inter dovrà fare i conti nella prossima estate con la partenza di Milan Skriniar, ma dovrà monitorare anche la situazione riguardante il centrale olandese Stefan De Vrij, il cui contratto andrà in scadenza nel prossimo giugno. La dirigenza nerazzurra starebbe già lavorando con gli agenti del giocatore per raggiungere insieme un accordo per un prolungamento del contratto del difensore olandese per altre due stagioni con uno stipendio netto di circa 4 milioni di euro annui.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, con la supervisione di Dario Baccin, starebbero lavorando con la Lazio per il rinnovo del prestito di Francesco Acerbi; il giocatore dovrebbe rimanere in nerazzurro per un'altra stagione non rientrando più nei piani dell'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri.

Recentemente è stato intanto rinnovato il contratto di Matteo Darmian, che si è legato ai nerazzurri fino al 2026; invece sarebbe in discussione il rinnovo eventuale di Alessandro Bastoni, il cui contratto andrà in scadenza nel giugno 2024.

La situazione con il difensore italiano sembrerebbe potersi risolvere con un rinnovo, che però se non dovesse arrivare entro l'estate potrebbe anche portare la dirigenza dell'Inter ad ascoltare eventuali offerte per il difensore.