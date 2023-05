La stagione di Serie A 2022-2023 si avvicina alla conclusione e la corsa per la qualificazione alla Champions League si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Dietro al Napoli (ormai a un solo punto dallo scudetto) ci sono sei squadre racchiuse in sei punti, che si contenderanno i tre posti disponibili per giocare la più prestigiosa competizione europea nella stagione 2023-2024.

Al momento, a sei giornate dalla fine, la Lazio occupa il secondo posto in classifica con 61 punti, seguita a ruota dalla Juventus a quota 60, dall'Inter, dal Milan e dalla Roma tutti a 57 punti.

Chiude l'Atalanta a 55 punti. Se la situazione appare già complessa di per sé, bisogna poi considerare il fattore "giustizia sportiva" e le eventuali nuove penalizzazioni che potrebbero colpire la Juventus, la quale rischierebbe sanzioni che potrebbero pesare sulla lotta per la qualificazione alla Champions, ma che potrebbero essere rese note solo a campionato già concluso.

Il punto sul calendario

La Lazio, che al momento occupa il secondo posto a quota 61 punti, dovrà vedersela contro il Sassuolo, il Milan, il Lecce, Udinese, la Cremonese e l' Empoli.

La Juventus, attualmente al terzo posto con 60 punti, ha invece in programma le sfide contro il Lecce, l' Atalanta, la Cremonese, l'Empoli, il Milan e l' Udinese.

L'Inter, il Milan e la Roma, tutte a quota 57 punti, avranno invece dei calendari simili, con la differenza che i nerazzurri e i giallorossi si sfideranno fra loro in un big match il 6 maggio. L'Inter dovrà vedersela contro Hellas Verona, la Roma, Sassuolo, Napoli, Atalanta e Torino. Il Milan, invece, affronterà la Cremonese, la Lazio, lo Spezia, la Sampdoria, a Juventus e il Verona.

La Roma, dal canto suo, dovrà vedersela contro il Monza, l'Inter, Bologna, la Salernitana, la Fiorentina e lo Spezia.

Infine l'Atalanta, che attualmente è settima in classifica con 55 punti, dovrà sfidare Spezia, Juventus, Salernitana, Verona, Inter e Monza.

Dall' attuale classifica e dalle partite rimanenti, sembra che la battaglia per i posti in Champions League sia molto serrata e quindi è davvero difficile prevedere chi si qualificherà per la più prestigiosa competizione europea nella prossima stagione.

Le squadre sono tutte molto vicine in termini di punti e dovranno mettere in campo prestazioni di livello nelle partite rimanenti.

Il fattore aggiunto della "giustizia sportiva" e delle eventuali penalità per la Juventus potrebbe complicare ulteriormente la situazione, rendendo l'esito più imprevedibile. Inoltre, le prossime semifinali di Europa League e di Champions League che vedranno protagoniste Juve, Roma, Inter e Milan potrebbero influire sulle loro prestazioni in campionato. Per capire come si concluderà questa lotta si dovrà attendere probabilmente l'ultima giornata, fissata per il 4 giugno.